केरल में अब पूर्व CM पिनराई विजयन के ड्राइवर के साथ मारपीट, पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज
विजयन के ड्राइवर ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात कई पुलिस अधिकारी उनसे मारपीट करने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपशब्द भी कहे।
केरल में कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद से बवाल जारी है। बीते सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कई ठिकानों पर ED की छापेमारी के बाद अब कथित तौर पर उनके ड्राइवर पर हमला हुआ है। विजयन के ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन पर हमला किया और बदतमीजी भी की। इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
जानकारी के मुताबिक चालक अनूप ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 मई को विजयन को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद लौटते समय तिरुवनंतपुरम केंद्रीय रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, घटना शाम लगभग 4 बजे की है, जब पिनराई विजयन तिरुवनंतपुरम मंगलूरु वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर के लिए स्टेशन पहुंचे थे।
ड्राइवर के मुताबिक विजयन जब गाड़ी से उतरकर स्टेशन चले गए, अनूप कार पार्क करने की कोशिश करने लगे। तभी पर तैनात कई पुलिस अधिकारी उनके पास आए। अनूप ने आरोप लगाया कि वे गाड़ी पार्क करने के जगह आपत्ति जताने लगे। शिकायत में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अपशब्द कहे और हमला करने की कोशिश की। अनूप ने दो पुलिस अधिकारियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी भी की।
ED की छापेमारी के बाद बवाल
इससे पहले केरल में बीते बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े परिसरों पर छापे मारे। यह कार्रवाई कथित तौर पर सीएमआरएल भुगतान मामले में हुई, जिसमें उनकी बेटी का नाम भी कथित तौर पर जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने कन्नूर जिले में विजयन के आवास सहित कई ठिकानों पर तलाशी ली। छापे की खबर फैलते ही सियासी बवाल शुरू हो गया है। कन्नूर जिले के पिनराई गांव में विजयन के आवास के बाहर माकपा कार्यकर्ता जमा हो गए और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी की।
जैसे ही छापेमारी में शामिल ईडी के अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षाकर्मी विजयन के घर से निकले, प्रदर्शनकारियों ने उनके वाहनों को घेरकर रास्ता रोक दिया और उन पर पत्थर और ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। इससे गाड़ियों के शीशे टूट गए। बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाहनों पर लातें मारीं, खिड़कियों और शीशे पर मुक्के मारे और डंडे बरसाए और उन पर अंडे भी फेंके। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें