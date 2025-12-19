केरल में प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, रास्ता भटकने के कारण समझ लिया गया चोर

संक्षेप: रामनारायण की मौत भीड़ की ओर से बुरी तरह पीटने के दौरान लगी चोटों के कारण हुई। रिश्तेदार ने बताया कि रामनारायण चार दिन पहले काम की तलाश में केरल आया था और यहां मिली नौकरी पसंद न आने के कारण वह घर लौट रहा था।

केरल के पलक्कड़ में चोरी के शक में छत्तीसगढ़ के मजदूर को पीट-पीटकर मार डाला गया। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वालयार थाने के अधिकारी ने बताया कि पांचों लोगों की गिरफ्तारी गुरुवार देर रात औपचारिक रूप से दर्ज की गई। सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को शुक्रवार को पलक्कड़ की अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने पहले बताया था कि मृतक की पहचान 31 वर्षीय रामनारायण भायर के रूप में हुई। वह झारखंड का रहने वाला था लेकिन बाद में पता चला कि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रामनारायण के एक रिश्तेदार ने बताया कि पुलिस के मुताबिक, रामनारायण की मौत भीड़ की ओर से बुरी तरह पीटने के दौरान लगी चोटों के कारण हुई। रिश्तेदार ने बताया कि रामनारायण चार दिन पहले काम की तलाश में केरल आया था और यहां मिली नौकरी पसंद न आने के कारण वह घर लौट रहा था। उन्होंने बताया, 'रामनारायण इस इलाके में नया था और रास्तों से अनजान होने के कारण भटक गया। नतीजतन, वह उस जगह पहुंच गया जहां यह घटना घटी। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आप छत्तीसगढ़ पुलिस से पता कर सकते हैं।'