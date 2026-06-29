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नदी में तैरती मिली पूरे परिवार की लाश, उसी दिन होना था नए घर में शिफ्ट; दिल दहला देगी वजह

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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जानकारी के मुताबिक यह परिवार पिछले एक साल से चेरुवाटूर गांव में एक किराए के मकान में रह रहा था। करीब 6 हफ्ते पहले मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद वे गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे।

नदी में तैरती मिली पूरे परिवार की लाश, उसी दिन होना था नए घर में शिफ्ट; दिल दहला देगी वजह

केरल के एर्नाकुलम जिले से सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां गरीबी और लाचारी से जूझ रहे एक परिवार के चार लोगों ने कथित तौर पर नदी में कूदकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो नाबालिग बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस बेघर परिवार को उसी दिन नए घर में शिफ्ट होना था। लेकिन इससे पहले ही पूरा परिवार लापता हो गया और बाद में चारों की लाशें नदी से बरामद हुईं।

मृतकों की पहचान 45 वर्षीय नारायणन, उनकी 43 वर्षीय पत्नी विजी, उनकी 8 साल की बेटी और 4 साल के बेटे के रूप में हुई है। पत्नी विजी देख नहीं सकती थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोठामंगलम थाना प्रभारी (SHO) के आर प्रशांत कुमार ने बताया कि यह परिवार पिछले एक साल से चेरुवाटूर गांव में एक किराए के मकान में रह रहा था। करीब 6 हफ्ते पहले मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया जिसके बाद वे सड़क पर आ आए।

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बेघर होने के बाद लाचार नारायणन अपनी नेत्रहीन पत्नी और दो छोटे बच्चों को लेकर थाने पहुंचे थे। परिवार की हालत देख कोठामंगलम पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की। पुलिसवालों ने आपस में पैसे जुटाकर उनके रहने के लिए किराए पर एक अस्थायी कमरा बुक किया और उनके खाने-पीने और कपड़ों का भी इंतजाम किया।

पुलिस ने ढूंढा था नया घर

पुलिस ने बताया कि उनकी टीम इस कोशिश में जुटी थी कि बच्चों की पढ़ाई खराब न हो, इसलिए उसी गांव के पास कोई स्थायी घर मिल जाए। SHO प्रशांत कुमार ने बताया, “हम खुद नारायणन को अपनी पुलिस गाड़ी में बिठाकर कई जगह घर दिखाने ले गए। आखिरकार एक घर पसंद आ गया था, जिसका किराया भी तय हो चुका था। गुरुवार को हमारी टीम उन्हें उस नए घर में शिफ्ट कराने जाने वाली थी।”

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जब पुलिस टीम गुरुवार को उन्हें लेने अस्थायी शेल्टर होम पहुंची, तो वे गायब थे। मकान मालिक ने बताया कि नारायणन ने कहा था कि वे पास के एक चर्च में प्रार्थना करने जा रहे हैं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो यह परिवार पास के पिरवोम कस्बे के एक रेस्टोरेंट और चर्च के पास दिखाई दिया। फुटेज में नारायणन आगे चल रहे थे और उनकी पत्नी विजी दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उनके पीछे-पीखे चल रही थी। इसके बाद मुवाट्टुपुझा नदी के अलग-अलग हिस्सों से चारों के शव बरामद हुए। पुलिस को शक है कि समाज और गरीबी से पूरी तरह टूट चुके नारायणन और विजी ने बच्चों के साथ यह कदम उठा लिया।

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गरीबी से जूझ रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक परिवार को किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा था। चेरुवाटूर के पंचायत सदस्य के.यू. शमीर ने बताया कि यह परिवार पिछले एक साल से गांव में रह रहा था, लेकिन वे राज्य सरकार या पंचायत की किसी भी सामाजिक कल्याण या राशन योजना से नहीं जुड़े थे। उन्होंने बताया, "रोज सुबह दोनों पति-पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ते थे और कहीं चले जाते थे। शाम को स्कूल बंद होने पर बच्चों को लेकर वापस आ जाते थे। किसी को नहीं पता कि वे दिनभर क्या करते थे और कैसे पेट भरते थे।"

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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