Kerala Exit Poll: टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में केरल में भाजपा का कमाल, मिल रहीं इतनी सीटें
Kerala Exit Poll: टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के अनुसार, केरल में भाजपा सात सीटें तक जीत सकती है। इसके अलावा, भाजपा गठबंधन को 20 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है।
Kerala Exit Poll: केरल समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब चार मई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। इस बीच, टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भाजपा केरल में कमाल करती नजर आ रही है। वह भले ही सरकार बनाने के आसपास भी नहीं पहुंच रही, लेकिन राज्य में वह सात सीटें जीत सकती है। इसमें प्लस माइनस चार सीटें हो सकती हैं। मालूम हो कि भाजपा केरल में बिल्कुल न के बराबर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तेजी से अपने पैर पसारते दिख रही है।
टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में केरल में कांग्रेस गठबंधन वाले यूडीएफ की सरकार बन सकती है। उसे 69 प्लस माइनस 9 सीटें दी गई हैं। वहीं, लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ 64 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकता है। इसमें भी प्लस माइनस नौ सीटों का अनुमान है। इस सर्वे में खास बात यह है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। भले ही अन्य कई एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही, लेकिन इसमें कांटे की टक्कर का अनुमान जताया गया है।
सीट प्रोजेक्शन
यूडीएफ 69 ± 9 सीटें
बीजेपी+ 7 ± 4 सीटें
एलडीएफ 64 ± 9 सीटें
अन्य 0 ± 1 सीटें
भाजपा को कितने फीसदी वोट का अनुमान?
एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा वोट फीसदी में भी बढ़ोतरी कर सकती है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में यूडीएफ को 40 फीसदी, भाजपा गठबंधन को 20 फीसदी और एलडीफ को 38 फीसदी वोट मिलने के आसार हैं। वहीं, दो फीसदी वोट अन्य के खाते में भी जा सकते हैं।
वोट प्रोजेक्शन
यूडीएफ 40% ± 3%
बीजेपी+ 20% ± 3%
एलडीएफ 38% ± 3%
अन्य 2% ± 1%
केरल में यूडीएफ को बढ़त
केरल के अन्य एग्जिट पोल की बात करें तो एक्सिस माय इंडिया ने यूडीएफ को 78-90 सीटें दी हैं, जबकि एलडीएफ को 49-62 सीटें, भाजपा गठबंधन को शून्य से तीन सीटें। पीपुल्स पल्स में भी राज्य में कांग्रेस गठबंधन बनने का अनुमान है। यूडीएफ को 75-85, एलडीएफ को 55-65 सीटें दी गई हैं। इसमें भी भाजपा को शून्य से तीन सीटें मिल सकती हैं। वोट वाइब सर्वे के अनुसार, यूडीएफ को केरल में 70-80, एलडीएफ को 58-68 सीटें तक मिल सकती हैं। अन्य के खाते में शून्य से चार सीटें जा सकती हैं। पीपुल्स इनसाइट ने अपने एग्जिट पोल में बताया कि यूडीएफ केरल में 66-76, एलडीएफ 58-68 और भाजपा गठबंधन 10-14 सीटें तक जीत सकता है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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