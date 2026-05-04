Kerala Result: केरल में BJP को मिली पहली जीत, गढ़ में घुसकर लेफ्ट उम्मीदवार को हराया
केरल में भाजपा उम्मीदवार बीबी गोपकुमार ने लेफ्ट उम्मीदवार को 4 हजार वोटों से हराया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने इस सीट को 17 हजार से ज्यादा वोटों से जीता था।
Kerala Results: केरल में भले ही कांग्रेस की सरकार बन रही हो, लेकिन भाजपा ने अपना खाता खोल लिया है। उसने लेफ्ट के गढ़ माने जाने वाली चथन्नूर सीट पर जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार बीबी गोपकुमार ने लेफ्ट उम्मीदवार को 4 हजार वोटों से हराया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने इस सीट को 17 हजार से ज्यादा वोटों से जीता था।
बीबी गोपकुमार को 50 हजार से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने सीपीआई के आर राजेंद्रन को पराजित किया। तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार सूरज रवि रहे। वहीं, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट अरुण को महज 613 वोट मिले और चौथे नंबर पर रहे। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार, दोपहर तीन बजे तक भाजपा को दो सीटों पर बढ़त है। इसमें से गोपकुमार ने जीत दर्ज की, जबकि नेमम सीट से लड़ रहे राजीव चंद्रशेखर भी आगे चल रहे हैं। वह करीब तीन हजार वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर सीपीआई (एम) के वी शिवांकुट्टी दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें अब तक 36 हजार से ज्यादा वोट मिल चुके हैं।
केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार
केरल में नौ अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव की सोमवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस-नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की एक दशक बाद राज्य की सत्ता में जोरदार वापसी हो रही है। दोपहर तीन बजे तक के आंकड़े के अनुसार, केरल में यूडीएफ 90 सीटों से ज्यादा पर आगे चल रही है, जबकि लेफ्ट मोर्चे वाला एलडीएफ दस साल बाद सत्ता से बाहर हो रहा। उसे 34 सीटों पर बढ़त है।
जीत से उत्साहित हुए कांग्रेस कार्यकर्ता
केरल में जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं की भीड़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उमड़ पड़ी और उन्होंने नारे लगाए, ढोल बजाए साथ ही मिठाइयां बांटीं। बड़े-बड़े टेलीविजन स्क्रीन पर जब यूडीएफ 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़े को पार करता हुआ और फिर 90 सीटों के आंकड़े से आगे बढ़ता दिखा, तो यह जश्न और भी तेज हो गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही वरिष्ठ नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। रमेश चेन्निथला का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया, जबकि के सी वेणुगोपाल को नारों और ढोल की थाप के बीच कार्यालय में ले जाया गया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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