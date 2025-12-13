Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
केरल में भाजपा की मुस्लिम कैंडिडेट मुमताज ने कर दिया कमाल, हिंदू बहुल इलाके में दर्ज की जीत

भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने त्रिशूर कॉर्पोरेशन चुनावों में कन्ननकुलंगारा वार्ड में जीत हासिल की है। उन्होंने यह सीट कांग्रेस से छीनी है। मुमताज को कॉर्पोरेशन के 35वें डिवीजन से जीत मिली है।

Dec 13, 2025 11:04 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Kerala Election Result: केरल के निकाय चुनावों के नतीजे शनिवार को घोषित हो गए हैं। पूरे केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि शशि थरूर के तिरुवनंतपुरम में भाजपा को जीत मिली है। इस बीच, भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने हिंदू बहुल इलाके में जीत दर्ज करके सभी को चौंका दिया है।

भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने त्रिशूर कॉर्पोरेशन चुनावों में कन्ननकुलंगारा वार्ड में जीत हासिल की है। उन्होंने यह सीट कांग्रेस से छीनी है। मुमताज को कॉर्पोरेशन के 35वें डिवीजन से जीत मिली है। यह एक ऐसा वॉर्ड है, जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है। वह और उनका परिवार पिछले आठ सालों से भाजपा से कार्यकर्ता और समर्थक के तौर पर जुड़े हुए हैं। पिछले दो सालों में, उन्हें पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, जिसमें उनकी भूमिका चेन्नई में थी।

भाजपा से जुड़े होने के साथ-साथ मुमताज त्रिशूर में पेट ग्रूमिंग शॉप चलाती हैं। उन्होंने पहले बताया था कि पीएम मोदी के विकास के विजन ने उन्हें बीजेपी का समर्थक बनाया। उन्होंने अपने वॉर्ड से कांग्रेस उम्मीदवार सिंधु चक्कोलयिल को हराया। कुछ समय पहले जब उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया था, तब उन्होंने कहा था किवह आठ सालों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मेरा बिजनेस हो या फिर जीवन, मैं समाज के लिए सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हूं।

बता दें कि केरल में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव के आज घोषित परिणामों में छह नगर निगमों में से चार पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को जीत मिली हैं जबकि वाम मोर्चा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक-एक नगर निगम में जीत हासिल की है। इस जीत पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) पर भरोसा जताने के लिए केरल के लोगों को सलाम किया और नतीजों को एक निर्णायक और उत्साहजनक जनादेश बताया। वहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत एलडीएफ को शिकस्त देकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर लगातार 45 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत कर दिया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से भाजपा को 50 में जीत मिली।

