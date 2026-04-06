अपना ब्लाउज फाड़ लो… कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल पर बवाल, चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के इस्तेमाल कर रहे थे दावा

टीवी फुटेज में कई नेता मैथ्यू की आपत्तिजनक टिप्पणियों को सुनते हुए मुस्कुराते नजर आए। कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। केरल में आगामी नौ अप्रैल को मतदान होने हैं।

केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक कांग्रेस नेता अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों की वजह से विवादों में घिर गए हैं। केरल के पहाड़ी जिले में चुनाव प्रचार के दौरान इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी प्रमुख सी पी मैथ्यू ने कथित तौर एक पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। घटना तब हुई जब मैथ्यू इडुक्की निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) उम्मीदवार रॉय के. पॉलोस की एक हालिया चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मैथ्यू ने अपने भाषण के दौरान एक पुराने विरोध प्रदर्शन का कथित तौर पर उल्लेख किया और दावा किया कि एक ग्राम पंचायत की एक पूर्व महिला उपप्रधान को उन्होंने एक आंदोलन के तहत अपनी ब्लाउज फाड़ने का निर्देश दिया था, ताकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को मुसीबत में डाला जा सके।

सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में, मैथ्यू कथित तौर पर यह कहते हुए भी सुने जा सकते हैं कि महिला नेता किसी लड़ाई के दौरान अपने कपड़े खुद फाड़ सकती हैं और शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। उनके अनुसार, ऐसी रणनीतियों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मामले और मजबूत हो जाएंगे।

कांग्रेस नेतृत्व ने नहीं दी है प्रतिक्रिया मैथ्यू ने अपने संबोधन में महिला के कथित तौर पर एक आदिवासी समुदाय से होने का भी उल्लेख किया और इसलिये जरूरत पड़ने पर अन्य ''धाराएं'' भी लगाए जाने की संभावना थी। टेलीविजन टीवी फुटेज में कई नेता मैथ्यू की आपत्तिजनक टिप्पणियों को सुनते हुए मुस्कुराते नजर आए। जब ये टिप्पणियां की गईं, तब मंच पर केरल कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेसन जोसेफ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।