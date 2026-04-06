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अपना ब्लाउज फाड़ लो… कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल पर बवाल, चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के इस्तेमाल कर रहे थे दावा

Apr 06, 2026 12:56 pm ISTJagriti Kumari भाषा, इडुक्की
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टीवी फुटेज में कई नेता मैथ्यू की आपत्तिजनक टिप्पणियों को सुनते हुए मुस्कुराते नजर आए। कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। केरल में आगामी नौ अप्रैल को मतदान होने हैं।

अपना ब्लाउज फाड़ लो… कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल पर बवाल, चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के इस्तेमाल कर रहे थे दावा

केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक कांग्रेस नेता अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों की वजह से विवादों में घिर गए हैं। केरल के पहाड़ी जिले में चुनाव प्रचार के दौरान इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी प्रमुख सी पी मैथ्यू ने कथित तौर एक पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। घटना तब हुई जब मैथ्यू इडुक्की निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) उम्मीदवार रॉय के. पॉलोस की एक हालिया चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मैथ्यू ने अपने भाषण के दौरान एक पुराने विरोध प्रदर्शन का कथित तौर पर उल्लेख किया और दावा किया कि एक ग्राम पंचायत की एक पूर्व महिला उपप्रधान को उन्होंने एक आंदोलन के तहत अपनी ब्लाउज फाड़ने का निर्देश दिया था, ताकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को मुसीबत में डाला जा सके।

सामने आया वीडियो

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में, मैथ्यू कथित तौर पर यह कहते हुए भी सुने जा सकते हैं कि महिला नेता किसी लड़ाई के दौरान अपने कपड़े खुद फाड़ सकती हैं और शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। उनके अनुसार, ऐसी रणनीतियों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मामले और मजबूत हो जाएंगे।

कांग्रेस नेतृत्व ने नहीं दी है प्रतिक्रिया

मैथ्यू ने अपने संबोधन में महिला के कथित तौर पर एक आदिवासी समुदाय से होने का भी उल्लेख किया और इसलिये जरूरत पड़ने पर अन्य ''धाराएं'' भी लगाए जाने की संभावना थी। टेलीविजन टीवी फुटेज में कई नेता मैथ्यू की आपत्तिजनक टिप्पणियों को सुनते हुए मुस्कुराते नजर आए। जब ये टिप्पणियां की गईं, तब मंच पर केरल कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेसन जोसेफ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

CPI(M) ने की कड़ी निंदा

CPI(M) ने इन बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने और कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि यह विरोधियों को फंसाने और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की एक सोची-समझी रणनीति है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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