Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia Newskerala cpm leader abusive comment on women
सुन नही सकती तो राजनीति ना करो, महिलाओं को लेकर क्या बोल गए सीपीएम नेता

सुन नही सकती तो राजनीति ना करो, महिलाओं को लेकर क्या बोल गए सीपीएम नेता

संक्षेप:

सीपीएम नेता सैयद अली मजीद ने कहा कि महिलाओं को केवल वोट की लालच में राजनीति में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पति के साथ सोने के लिए उनकी शादी की जाती है और कहा जाता है कि उन्हें ससुराल वाले घर को संभालना है।

Dec 15, 2025 02:18 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

केरल में निकाय चुनाव के बाद कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ चुकी हैं। इसी बीच सीपीएम नेता सैयद अली मजीद के विवादित बयान पर बवाल शुरू हो गया है। सीपीएम नेता सैयद अली मजीद ने थेनाला में भाषण के दौरान महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी महिलाओं को नहीं आगे लाना चाहिए जो कि केवल मामूली वोटों के लिए राजनीति में उतार दी जाती हैं। हमारे घरों में ही महिलाओं को पति के साथ सोने के लिए बांध दिया जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा, इसीलिए कहा जाता है कि एक बार शादी होने के बाद ससुराल वाले घर की देखभाल करनी है। अगर आप राजनीति में आती हैं तो इससे भी ज्यादा सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुन सकती तो आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप अगर हमारे बयान के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो हमें उससे भी निपटना पता है।

बता दें कि सैयद अली मजीद ने पंचायत संदस्य के रूप में जीत प्राप्त की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके इस बायन पर महिलाएं भी ताली बजा रही हैं। बाद में वुमन लीग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला

केरल के कन्नूर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों के बाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के घरों पर हथियारों से हमला करने के आरोप में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कुलावल्लूर पुलिस ने शनिवार को पन्नूर में हुए हमलों के संबंध में मामले दर्ज कर अमल, श्रीजू, जीवन, सचिन और रेनिश को गिरफ्तार किया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा की घटनाओं के संबंध में कुल पांच मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) दोनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले शामिल हैं पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई, जबकि हिंसा में शामिल कुछ अन्य संदिग्ध अब भी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इसी बीच, पुलिस ने पयन्नूर स्थित यूडीएफ कार्यालय पर हुए हमले और रामंथली में महात्मा गांधी की प्रतिमा के विध्वंस की भी जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निकाय चुनावों के बाद कासरगोड जिले के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा की घटनाओं की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बांदड़का में यूडीएफ कार्यकर्ता के घर में पटाखे फेंके गए और इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह, पुलिस ने बताया कि चेरुवथूर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया और इस दौरान इमारत में जबरन घुसकर वामपंथी पार्टी के झंडे लहराए गए और कार्यालय के अंदर पटाखे फोड़े गए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।