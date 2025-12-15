सुन नही सकती तो राजनीति ना करो, महिलाओं को लेकर क्या बोल गए सीपीएम नेता

संक्षेप: सीपीएम नेता सैयद अली मजीद ने कहा कि महिलाओं को केवल वोट की लालच में राजनीति में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पति के साथ सोने के लिए उनकी शादी की जाती है और कहा जाता है कि उन्हें ससुराल वाले घर को संभालना है।

केरल में निकाय चुनाव के बाद कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ चुकी हैं। इसी बीच सीपीएम नेता सैयद अली मजीद के विवादित बयान पर बवाल शुरू हो गया है। सीपीएम नेता सैयद अली मजीद ने थेनाला में भाषण के दौरान महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी महिलाओं को नहीं आगे लाना चाहिए जो कि केवल मामूली वोटों के लिए राजनीति में उतार दी जाती हैं। हमारे घरों में ही महिलाओं को पति के साथ सोने के लिए बांध दिया जाता है।

उन्होंने कहा, इसीलिए कहा जाता है कि एक बार शादी होने के बाद ससुराल वाले घर की देखभाल करनी है। अगर आप राजनीति में आती हैं तो इससे भी ज्यादा सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुन सकती तो आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप अगर हमारे बयान के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो हमें उससे भी निपटना पता है।

बता दें कि सैयद अली मजीद ने पंचायत संदस्य के रूप में जीत प्राप्त की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके इस बायन पर महिलाएं भी ताली बजा रही हैं। बाद में वुमन लीग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला केरल के कन्नूर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों के बाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के घरों पर हथियारों से हमला करने के आरोप में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कुलावल्लूर पुलिस ने शनिवार को पन्नूर में हुए हमलों के संबंध में मामले दर्ज कर अमल, श्रीजू, जीवन, सचिन और रेनिश को गिरफ्तार किया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा की घटनाओं के संबंध में कुल पांच मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) दोनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले शामिल हैं पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई, जबकि हिंसा में शामिल कुछ अन्य संदिग्ध अब भी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।