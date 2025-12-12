Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsKerala court sentenced six accused in 2017 actress gang rape case
शूटिंग के लिए जाती एक्ट्रेस का अपहरण, चलती कार में गैंगरेप; 6 दोषियों को 20 साल की सजा

शूटिंग के लिए जाती एक्ट्रेस का अपहरण, चलती कार में गैंगरेप; 6 दोषियों को 20 साल की सजा

संक्षेप:

17 फरवरी 2017 की रात एक्ट्रेस कोच्चि से त्रिशूर फिल्म शूटिंग के लिए जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी कार रोककर उन्हें जबरन दूसरी गाड़ी में डाला। इसके बाद चलती कार में उनका सामूहिक यौन उत्पीड़न किया गया।

Dec 12, 2025 05:24 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
केरल की एर्नाकुलम अदालत ने 2017 के चर्चित मलयालम एक्ट्रेस अपहरण व गैंगरेप मामले में 6 दोषियों को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी और 5 अन्य दोषियों को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जज हनी एम. वर्गीज ने 8 दिसंबर को दिए फैसले में मलयालम स्टार दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, वीजेश वीपी, वडिवल सलीम और प्रदीप को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने छहों को गैंगरेप के लिए 20 साल की सख्त सजा सुनाई। दोषियों को IPC की धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र), 342, 354, 366, 354B, 357 और 376D (गैंगरेप) समेत कई गंभीर धाराओं में सजा हुई।

लूथरा भाइयों को भारत लाने की कोशिशें तेज, थाईलैंड में दूतावास ने साधा संपर्क

मलयालम अभिनेता दिलीप हो गए बरी

जुलाई 2017 में पुलिस ने मलयालम अभिनेता दिलीप को भी गिरफ्तार किया था। आरोप था कि पीड़िता ने दिलीप की तत्कालीन पत्नी को उनके अवैध संबंधों की जानकारी दी थी, जिसका बदला लेने के लिए दिलीप ने पल्सर सुनी गैंग से यह अपराध करवाया। 8 साल तक चले लंबे मुकदमे के बाद 8 दिसंबर 2025 को अदालत ने दिलीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हालांकि, अपहरण और बलात्कार करने वाले 6 लोगों को दोषी ठहराया गया। पीड़िता अभिनेत्री ने पूरे मुकदमे में हिम्मत से गवाही दी और न्याय मिलने पर संतोष जताया।

