शूटिंग के लिए जाती एक्ट्रेस का अपहरण, चलती कार में गैंगरेप; 6 दोषियों को 20 साल की सजा

संक्षेप: 17 फरवरी 2017 की रात एक्ट्रेस कोच्चि से त्रिशूर फिल्म शूटिंग के लिए जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी कार रोककर उन्हें जबरन दूसरी गाड़ी में डाला। इसके बाद चलती कार में उनका सामूहिक यौन उत्पीड़न किया गया।

केरल की एर्नाकुलम अदालत ने 2017 के चर्चित मलयालम एक्ट्रेस अपहरण व गैंगरेप मामले में 6 दोषियों को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी और 5 अन्य दोषियों को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जज हनी एम. वर्गीज ने 8 दिसंबर को दिए फैसले में मलयालम स्टार दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, वीजेश वीपी, वडिवल सलीम और प्रदीप को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने छहों को गैंगरेप के लिए 20 साल की सख्त सजा सुनाई। दोषियों को IPC की धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र), 342, 354, 366, 354B, 357 और 376D (गैंगरेप) समेत कई गंभीर धाराओं में सजा हुई।

17 फरवरी 2017 की रात एक्ट्रेस कोच्चि से त्रिशूर फिल्म शूटिंग के लिए जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी कार रोककर उन्हें जबरन दूसरी गाड़ी में डाला। इसके बाद चलती कार में उनका सामूहिक यौन उत्पीड़न किया गया। हमलावरों ने पूरे अपराध का वीडियो भी बनाया था। अगले ही दिन ड्राइवर मार्टिन एंटनी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सप्ताह बाद मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी पल्सर सुनी पकड़ा गया। फरवरी के अंत तक बाकी चार आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया था।