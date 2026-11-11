पूर्व DGP हाजिर हों... राहुल गांधी पर ऐसा क्या कह दिया कि कोर्ट ने Ex IPS महिला अफसर को कर लिया तलब
आपराधिक मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि श्रीलेखा ने झूठे और दुर्भावनापूर्ण तरीके से SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी का व्यवहार नशीले पदार्थों के अत्यधिक प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति जैसा बताया था।
कांग्रेस शासित केरलम की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुनालूर में की गई टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के सिलसिले में पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) आर. श्रीलेखा को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। मावेलिक्कारा की मजिस्ट्रेट अदालत ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के महासचिव के पी श्रीकुमार की शिकायत पर तिरुवनंतपुरम नगर निगम की पार्षद और Ex IPS अफसर श्रीलेखा को नोटिस जारी किया है।
श्रीकुमार ने बताया कि अदालत ने भाजपा पार्षद को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 2 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। श्रीकुमार ने कहा कि अदालत पहले ही उनका और गवाहों का बयान दर्ज कर चुकी है। दरअसल, पूर्व डीजीपी श्रीलेखा ने अक्टूबर में पुनालूर में पार्टी के एक कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की थी और उनकी गतिविधियों की तुलना नशीले पदार्थों के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति के व्यवहार से की थी। श्रीलेखा की टिप्पणी की कांग्रेस नेताओं ने तब व्यापक आलोचना की थी।
श्रीलेखा पर क्या आरोप?
आपराधिक मानहानि की अपनी शिकायत में श्रीकुमार ने आरोप लगाया है कि श्रीलेखा ने ''झूठे और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आरोप लगाया कि दिल्ली में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी का व्यवहार नशीले पदार्थों और मादक दवाओं के अत्यधिक प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति जैसा था।'' शिकायत में कहा गया है, ''आरोपी (श्रीलेखा) राज्य में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर रह चुकी हैं और वह किसी व्यक्ति पर मादक पदार्थों से जुड़े आरोप लगाने के कानूनी और सामाजिक परिणामों से पूरी तरह अवगत थीं।''
गांधी की छवि खराब करना मकसद
इसमें कहा गया है, ''यह पूरी जानकारी होने के बावजूद कि ऐसे आरोपों के समर्थन में कोई तथ्य मौजूद नहीं थे, उन्होंने (श्रीलेखा) जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से ये अपमानजनक आरोप गढ़े। उनकी टिप्पणी अनजाने में की गई बात या महज राय नहीं थी, बल्कि गांधी की छवि खराब करने के उद्देश्य से उठाया गया सुनियोजित कदम था।'
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।