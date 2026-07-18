सरकारी अस्पताल में मरीजों और परिजनों को मिलेगा मुफ्त भोजन, इस राज्य में होगी शुरुआत

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल कई संगठन अस्पतालों के बाहर या परिसर में बड़े-बड़े बैनर लगाकर भोजन बांटते हैं, जिससे अस्पताल का माहौल प्रभावित होता है। नई व्यवस्था के तहत भोजन वितरण केवल सामुदायिक रसोई से होगा।

केरल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने अलाप्पुझा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अस्पतालों में मुफ्त भोजन वितरण की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक संस्था या राजनीतिक दल अस्पताल परिसर में अपने बैनर, झंडे या संगठन के नाम के साथ भोजन वितरित नहीं कर सकेगा। अगर कोई संस्था भोजन दान करना चाहती है, तो उसे सीधे अस्पताल की सामुदायिक रसोई को सौंपना होगा। सरकार का कहना है कि अस्पताल इलाज और सेवा का स्थान हैं, इसलिए वहां किसी भी प्रकार का राजनीतिक या संगठनात्मक प्रचार नहीं होना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल कई संगठन अस्पतालों के बाहर या परिसर में बड़े-बड़े बैनर लगाकर भोजन बांटते हैं, जिससे अस्पताल का माहौल प्रभावित होता है। नई व्यवस्था के तहत भोजन वितरण केवल सामुदायिक रसोई के माध्यम से किया जाएगा और किसी भी संस्था का नाम, झंडा या प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं होगी। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले अलाप्पुझा के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे राज्य के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों तक भोजन समान रूप से पहुंचेगा और व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।

झंडे लगाकर भोजन बांटने की आलोचना सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब अंबालाप्पुझा के विधायक जी. सुधाकरन ने सरकारी अस्पतालों में संगठनों की ओर से बैनर और झंडे लगाकर भोजन वितरण करने की आलोचना की थी। उनका कहना था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की संपत्ति हैं और वहां भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए, न कि ऐसे संगठनों की जो इस माध्यम से प्रचार प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान में कई सामाजिक और स्वैच्छिक संगठन सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ आए परिजनों को प्रतिदिन मुफ्त भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसी व्यवस्था को अब सरकार नई नीति के तहत नियंत्रित करना चाहती है।