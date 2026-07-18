सरकारी अस्पताल में मरीजों और परिजनों को मिलेगा मुफ्त भोजन, इस राज्य में होगी शुरुआत
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल कई संगठन अस्पतालों के बाहर या परिसर में बड़े-बड़े बैनर लगाकर भोजन बांटते हैं, जिससे अस्पताल का माहौल प्रभावित होता है। नई व्यवस्था के तहत भोजन वितरण केवल सामुदायिक रसोई से होगा।
केरल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने अलाप्पुझा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अस्पतालों में मुफ्त भोजन वितरण की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक संस्था या राजनीतिक दल अस्पताल परिसर में अपने बैनर, झंडे या संगठन के नाम के साथ भोजन वितरित नहीं कर सकेगा। अगर कोई संस्था भोजन दान करना चाहती है, तो उसे सीधे अस्पताल की सामुदायिक रसोई को सौंपना होगा। सरकार का कहना है कि अस्पताल इलाज और सेवा का स्थान हैं, इसलिए वहां किसी भी प्रकार का राजनीतिक या संगठनात्मक प्रचार नहीं होना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल कई संगठन अस्पतालों के बाहर या परिसर में बड़े-बड़े बैनर लगाकर भोजन बांटते हैं, जिससे अस्पताल का माहौल प्रभावित होता है। नई व्यवस्था के तहत भोजन वितरण केवल सामुदायिक रसोई के माध्यम से किया जाएगा और किसी भी संस्था का नाम, झंडा या प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं होगी। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले अलाप्पुझा के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे राज्य के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों तक भोजन समान रूप से पहुंचेगा और व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।
झंडे लगाकर भोजन बांटने की आलोचना
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब अंबालाप्पुझा के विधायक जी. सुधाकरन ने सरकारी अस्पतालों में संगठनों की ओर से बैनर और झंडे लगाकर भोजन वितरण करने की आलोचना की थी। उनका कहना था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की संपत्ति हैं और वहां भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए, न कि ऐसे संगठनों की जो इस माध्यम से प्रचार प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान में कई सामाजिक और स्वैच्छिक संगठन सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ आए परिजनों को प्रतिदिन मुफ्त भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसी व्यवस्था को अब सरकार नई नीति के तहत नियंत्रित करना चाहती है।
इस बीच, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जब तक सरकार आधिकारिक रूप से उन्हें भोजन वितरण रोकने का निर्देश नहीं देती, तब तक संगठन अपनी सेवा जारी रखेगा। डीवाईएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वी. वसीफ ने सरकार के सामुदायिक रसोई शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार प्रतिदिन संगठन की ओर से वितरित किए जाने वाले लगभग 40 हजार भोजन का प्रभावी विकल्प उपलब्ध करा देती है, तो उन्हें पीछे हटने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें