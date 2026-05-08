Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केरल में वेणुगोपाल की टक्कर में तीन नाम, एक के लिए प्रदर्शन; अब दिल्ली दरबार में फैसला

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, तिरुअनंतपुरम
share

मुकुल वासनिक और अजय माकन ने दिल्ली निकलने से पहले वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला, के सुधाकरण और वीएम सुधीरन से भी मुलाकात की। अब दोनों नेता दिल्ली आने के बाद हाईकमान को शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद शनिवार या रविवार तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होने की उम्मीद है।

केरल में वेणुगोपाल की टक्कर में तीन नाम, एक के लिए प्रदर्शन; अब दिल्ली दरबार में फैसला

केरल विधानसभा चुनाव में 63 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस अब भी सीएम को लेकर मंथन के दौर में है। गुरुवार को तिरुअनंतपुरम में विधायक दल की मीटिंग हुई थी। इसके अलावा दिल्ली से गए महासचिव मुकुल वासनिक और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात भी की। इस दौरान विधायकों ने अपनी पसंद बताई और कुछ नेताओं के नाम सामने भी आए हैं, लेकिन आखिरी फैसला दिल्ली दरबार में ही होना है। अब मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने का फैसला हाईकमान पर ही छोड़ दिया गया है। अब इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली भेजी जाएगी और फिर मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी के मंथन से कोई एक नाम निकल सकता है।

केरल में विधायक दल की मीटिंग से इतर भी बैठकों का दौर जारी रहा। एक तरफ अजय माकन और मुकुल वासनिक ने निजी तौर पर भी विधायकों से मुलाकात की तो वहीं दूसरी तरफ सीएम की रेस में सबसे आगे माने जा रहे वीडी सतीशन भी विधायकों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में ही विधायकों के साथ बैठक की। मुकुल वासनिक ने विधायक दल की मीटिंग के बारे में बताया कि यह अच्छी रही और केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने प्रस्ताव पेश किया कि सीएम का नाम हाईकमान तय करेगा। उनके इस प्रस्ताव का सतीशन ने अनुमोदन किया।

मुकुल वासनिक और अजय माकन ने दिल्ली निकलने से पहले वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला, के सुधाकरण और वीएम सुधीरन से भी मुलाकात की। अब दोनों नेता दिल्ली आने के बाद हाईकमान को शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद शनिवार या रविवार तक मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला हो सकता है। यही नहीं प्रदेश कांग्रेस के नेता अब दिल्ली दरबार भी पहुंच सकते हैं ताकि कुछ दबाव बनाया जा सके या लॉबिंग हो सके। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ, सतीशन, चेन्निथला और सांसद शनिवार को दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान नाम तय करने में वे मदद कर सकते हैं। मीटिंग के बाद शनिवार की शाम को ही या फिर रविवार को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है।

ये भी पढ़ें:वोट चोरी करते तो केरल में भी जीतते, कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रहती: राठौड़

सतीशन का नाम सबसे आगे, केरल में कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुए

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वीडी सतीशन को सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन केसी वेणुगोपाल भी बेहद मजबूत हैं। इसके अलावा वह टीम राहुल के सबसे खास सदस्य हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी भी बेहद मजबूत है। वहीं चेन्निथला का नाम भी रेस में है। इस बीच खबरें है कि वीडी सतीशन के समर्थन में केरल में कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ भी रेस में माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेतृत्व की ओर से सीएम का नाम तय करने से पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सलाह भी ली जा सकती है।

ये भी पढ़ें:केरल के 84% विधायकों पर आपराधिक मामले, 69% करोड़पति: एडीआर रिपोर्ट
ये भी पढ़ें:कांग्रेस के लिए सबसे अहम साबित हुआ 'मुस्लिम फैक्टर', असम से केरल तक कितना फायदा
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
Kerala India News India News Today अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Election Result 2026 Live in Hindi, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम लाइव , असम चुनाव परिणाम लाइव , आज का मौसम Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।