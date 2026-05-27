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CM पद से हटते ही पिनराई विजयन और बेटी-दामाद के घर ED ने क्यों मारी रेड? क्या है पूरा मामला

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
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इस मामले की शुरुआत कई साल पहले हुई थी लेकिन ED ने अपनी कार्रवाई अब तेज की है। इससे पहले आयकर विभाग भी 2019 में CMRL के ठिकानों पर रेड मार चुका है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच SFIO को सौंपी थी।

CM पद से हटते ही पिनराई विजयन और बेटी-दामाद के घर ED ने क्यों मारी रेड? क्या है पूरा मामला

केरल में बुधवार (27 मई) को उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े परिसरों पर छापे मारे। ईडी का यह ऐक्शन पी विजयन के मुख्यमंत्री पद से हटने के 10 दिनों बाद हुई है। यह कार्रवाई कथित सीएमआरएल (CMRL) भुगतान मामले में हुई, जिसमें उनकी बेटी का नाम भी कथित तौर पर जुड़ा है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बेकरी चौराहे स्थित दो मंजिला मकान और कन्नूर जिले में विजयन के आवास के बाहर केंद्रीय सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने भीतर तलाशी ली।

छापे की खबर फैलते ही टेलीविजन पत्रकार, कैमरामैन और फोटोग्राफर इन स्थानों पर दौड़ पड़े। सूत्रों के अनुसार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के पोलित ब्यूरो सदस्य विजयन और उनके परिजन तलाशी के दौरान बेकरी चौराहे स्थित अपने किराये के आवास में ही मौजूद थे। इसके साथ ही उनके दामाद एवं पूर्व मंत्री पीए. मोहम्मद रियास के कोझिकोड स्थित आवास पर भी एक साथ छापेमारी की गई। कुल दस ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या मामला है, जिसकी वजह से ED ने विजयन के सीएम पद से हटते ही उनके और उनकी बेटी-दामाद के घरों पर छापेमारी की है?

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क्या का पूरा मामला और विवाद

दरअसल, ये पूरा विवाद उनकी बेटी की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस और CMRL के बीच वित्तीय लेनदेन, कथित मनी लॉंड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। मामले में केरल की कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा अवैध रूप से राजनेताओं और उनकी कंपनियों को भारी रकम देने के आरोप हैं। आरोप है कि CMRL ने साल 2018 से 2019 के बीच पी विजयन की बेटी टी. वीणा की आईटी कंपनी 'एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया। Serious Fraud Investigation Office (SFIO) पहले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुका है। आरोप है कि एक्सालॉजिक को बिना सेवा दिए करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। अब ED इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है।

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मार्च 2025 में ED ने केस दर्ज किया

इस मामले की शुरुआत कई साल पहले हुई थी लेकिन ED ने अपनी कार्रवाई अब तेज की है। इससे पहले आयकर विभाग भी 2019 में CMRL के ठिकानों पर रेड मार चुका है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच SFIO को सौंपी थी। SFIO ने पिछले साल वीणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि उनकी कंपनी को लगातार तीन साल तक भुगतान किए गए हैं। पिछले साल मार्च 2025 में ED ने भी इसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था लेकिन अब जाकर छापेमारी शुरू की है।

ED रेड से CPM कार्यकर्ता नाराज, तोड़फोड़

ईडी छापेमारी की खबर सुनते ही कन्नूर जिले के पिनराई गांव में विजयन के आवास के बाहर नाराज माकपा कार्यकर्ता जमा हो गए और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी पर हमले और तोड़फोड़ भी किए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को भाजपा नीत केंद्र सरकार की 'राजनीति से प्रेरित' कार्रवाई बताया। माकपा के महासचिव एम. ए. बेबी ने विजयन और अन्य के आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों को राजनीति से प्रेरित घिनौना हमला'' बताया है। दिल्ली में बेबी ने संवाददाताओं से कहा कि माकपा जनता के सामने यह साबित करेगी कि ये छापे राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों ने भी कथित तौर पर 'कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड' से धन प्राप्त किया था और उसकी भी जांच होनी चाहिए।

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कुल 10 परिसरों की तलाशी

उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 10 परिसरों पर तलाशी ली जा रही है, जिनमें राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 81 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री का किराए का मकान, कन्नूर में एक स्थान और निजी संस्था कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के ''प्रमुख व्यक्तियों'' के आवास शामिल हैं। यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीएमआरएल द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मामले में ईडी की कार्रवाई रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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