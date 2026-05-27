CM पद से हटते ही पिनराई विजयन और बेटी-दामाद के घर ED ने क्यों मारी रेड? क्या है पूरा मामला

इस मामले की शुरुआत कई साल पहले हुई थी लेकिन ED ने अपनी कार्रवाई अब तेज की है। इससे पहले आयकर विभाग भी 2019 में CMRL के ठिकानों पर रेड मार चुका है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच SFIO को सौंपी थी।

केरल में बुधवार (27 मई) को उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े परिसरों पर छापे मारे। ईडी का यह ऐक्शन पी विजयन के मुख्यमंत्री पद से हटने के 10 दिनों बाद हुई है। यह कार्रवाई कथित सीएमआरएल (CMRL) भुगतान मामले में हुई, जिसमें उनकी बेटी का नाम भी कथित तौर पर जुड़ा है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बेकरी चौराहे स्थित दो मंजिला मकान और कन्नूर जिले में विजयन के आवास के बाहर केंद्रीय सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने भीतर तलाशी ली।

छापे की खबर फैलते ही टेलीविजन पत्रकार, कैमरामैन और फोटोग्राफर इन स्थानों पर दौड़ पड़े। सूत्रों के अनुसार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के पोलित ब्यूरो सदस्य विजयन और उनके परिजन तलाशी के दौरान बेकरी चौराहे स्थित अपने किराये के आवास में ही मौजूद थे। इसके साथ ही उनके दामाद एवं पूर्व मंत्री पीए. मोहम्मद रियास के कोझिकोड स्थित आवास पर भी एक साथ छापेमारी की गई। कुल दस ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या मामला है, जिसकी वजह से ED ने विजयन के सीएम पद से हटते ही उनके और उनकी बेटी-दामाद के घरों पर छापेमारी की है?

क्या का पूरा मामला और विवाद दरअसल, ये पूरा विवाद उनकी बेटी की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस और CMRL के बीच वित्तीय लेनदेन, कथित मनी लॉंड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। मामले में केरल की कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा अवैध रूप से राजनेताओं और उनकी कंपनियों को भारी रकम देने के आरोप हैं। आरोप है कि CMRL ने साल 2018 से 2019 के बीच पी विजयन की बेटी टी. वीणा की आईटी कंपनी 'एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया। Serious Fraud Investigation Office (SFIO) पहले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुका है। आरोप है कि एक्सालॉजिक को बिना सेवा दिए करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। अब ED इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है।

मार्च 2025 में ED ने केस दर्ज किया इस मामले की शुरुआत कई साल पहले हुई थी लेकिन ED ने अपनी कार्रवाई अब तेज की है। इससे पहले आयकर विभाग भी 2019 में CMRL के ठिकानों पर रेड मार चुका है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच SFIO को सौंपी थी। SFIO ने पिछले साल वीणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि उनकी कंपनी को लगातार तीन साल तक भुगतान किए गए हैं। पिछले साल मार्च 2025 में ED ने भी इसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था लेकिन अब जाकर छापेमारी शुरू की है।

ED रेड से CPM कार्यकर्ता नाराज, तोड़फोड़ ईडी छापेमारी की खबर सुनते ही कन्नूर जिले के पिनराई गांव में विजयन के आवास के बाहर नाराज माकपा कार्यकर्ता जमा हो गए और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी पर हमले और तोड़फोड़ भी किए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को भाजपा नीत केंद्र सरकार की 'राजनीति से प्रेरित' कार्रवाई बताया। माकपा के महासचिव एम. ए. बेबी ने विजयन और अन्य के आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों को राजनीति से प्रेरित घिनौना हमला'' बताया है। दिल्ली में बेबी ने संवाददाताओं से कहा कि माकपा जनता के सामने यह साबित करेगी कि ये छापे राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों ने भी कथित तौर पर 'कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड' से धन प्राप्त किया था और उसकी भी जांच होनी चाहिए।