वायनाड अगला अमेठी बन जाएगा, राहुल गांधी को पोस्टर लगाकर दी वॉर्निंग; CM के नाम पर कांग्रेस में कलह
राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष के मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी बुधवार तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकती है। एक अन्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी एम सुधीरण ने बताया कि उन्होंने राहुल के साथ केरल की राजनीतिक स्थिति और जनता के मूड पर विस्तार से चर्चा की है।
केरल के अगले मुख्यमंत्री का नाम बुधवार को सामने आने की संभावना है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान दोपहर से पहले इसका आधिकारिक ऐलान कर सकता है। निर्णय में देरी के कारण मुख्यमंत्री पद के तीन प्रमुख दावेदारों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के संगठन मकहासचिव के सी वेणुगोपाल, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला के खेमों में बेचैनी बढ़ गई है। खबरें ये भी हैं कि वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे हैं।
बैठकों का दौर जारी, दिल्ली बुलाए गए नेता
मुख्यमंत्री के चयन पर जारी विचार-विमर्श के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के पूर्व अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य वरिष्ठ नेताओं के विचार जानकर लंबे समय से जारी अनिश्चितता को समाप्त करना था। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली बुलाए गए नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी राय साझा की। आलाकमान की चर्चाओं में वेणुगोपाल, सतीशन और चेन्निथला के नाम प्रमुखता से उभरे हैं।
कब हो सकता है नाम का ऐलान
राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष के मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी बुधवार तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकती है। एक अन्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी एम सुधीरण ने बताया कि उन्होंने राहुल के साथ केरल की राजनीतिक स्थिति और जनता के मूड पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी।
राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टरइस बीच, वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी को निशाना बनाकर लगाए गए पोस्टर से पार्टी के भीतर बढ़ता तनाव सतह पर आ गया है। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) कार्यालय के पास लगाए गए अंग्रेजी में लिखे इन पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि यदि के सी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री चुना गया, तो केरल की जनता आलाकमान को माफ नहीं करेगी।
वेणुगोपाल को बनाया निशाना
एक पोस्टर में दावा किया गया है कि यदि ऐसा फैसला लिया गया तो वायनाड 'अगला अमेठी' बन जाएगा। पोस्टर में वेणुगोपाल की आलोचना करते हुए उन्हें राहुल गांधी का 'बैग ढोने वाला' बताया गया है और चेतावनी दी गई है कि यदि उन्हें नेतृत्व का समर्थन मिला तो विरोध प्रदर्शन तेज होगा। कुछ पोस्टर में सीधे तौर पर राहुल और प्रियंका को निशाना बनाते हुए कहा गया है कि केरल उनके 'मूर्खतापूर्ण फैसलों' को माफ नहीं करेगा। पोस्टर में गांधी भाई-बहन को वायनाड भूल जाने की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि वे दोबारा इस क्षेत्र से जीत नहीं पाएंगे।
पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। चार मई को नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लंबित है। पार्टी पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक द्वारा विधायकों की राय लेने तथा केंद्रीय नेतृत्व की दावेदारों और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ के साथ चर्चा के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
140 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 63 विधायक हैं। उसके सहयोगियों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के 22, केरल कांग्रेस (केईसी) के आठ और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के तीन विधायक शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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