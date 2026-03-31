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एम्स, हाई-स्पीड ट्रेन और महिलाओं के लिए पैसे; BJP के मेनिफेस्टो में केरल के लिए और क्या?

Mar 31, 2026 04:35 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। घोषणापत्र में सत्ता में आने पर राज्य को विकसित केरल बनाने का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। आइये जानते हैं कि बीजेपी के मेनिफेस्टो में केरल के लिए क्या-क्या है…

एम्स, हाई-स्पीड ट्रेन और महिलाओं के लिए पैसे; BJP के मेनिफेस्टो में केरल के लिए और क्या?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। घोषणापत्र में सत्ता में आने पर राज्य को 'विकसित केरल' बनाने का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक विकास, वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में राज्य की पहचान और महिलाओं व गरीब परिवारों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर द्वारा जारी इस घोषणापत्र में केरल को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनाने और प्रमुख शहरों को विशेष आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है।

घोषणा पत्र में पार्टी ने विभिन्न शहरों के लिए विशिष्ट विकास मॉडल प्रस्तावित किए हैं। तिरुवनंतपुरम को सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार की राजधानी, कोच्चि को देश का जहाज निर्माण केंद्र, कोझिकोड को स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा नवाचार का हब, त्रिशूर को सांस्कृतिक पर्यटन की राजधानी, कोल्लम को नीली अर्थव्यवस्था (समुद्री निर्यात) का अंतरराष्ट्रीय स्तर का केंद्र और कन्नूर को रक्षा नवाचार केंद्र बनाने का वादा किया गया है। भाजपा का दावा है कि इन क्षेत्रीय केंद्रों से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

सत्ता में आने पर महिलाओं को सुरक्षा कार्ड

कल्याणकारी योजनाओं में भाजपा ने जरूरतमंद महिलाओं के लिए 'भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड' शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत हर महीने दवाइयों और किराने के सामान के लिए 2500 रुपये का रिचार्ज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में एक एआईआईएमएस (AIIMS) की स्थापना और तिरुवनंतपुरम को कन्नूर से जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं, गरीब परिवारों के लिए पार्टी ने प्रति वर्ष दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (एक ओणम और एक क्रिसमस के दौरान) तथा हर घर को प्रतिमाह 20000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने का वादा किया है।

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इसके अलावा घोषणापत्र में सबरीमाला और गुरुवायूर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के बेहतर प्रबंधन और पुनर्गठित देवस्वोम बोर्डों के माध्यम से उनकी सुरक्षा का भी उल्लेख है। मुल्लापेरियार बांध मुद्दे पर भाजपा ने केरल के हितों की रक्षा करते हुए तमिलनाडु को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का संकल्प जताया है।

खेल-खेल में हेराफेरी का आरोप

घोषणापत्र जारी करने के बाद नितिन नवीन ने सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों गठबंधनों पर सत्ता के लिए एक-दूसरे का समर्थन और आलोचना करके 'खेल-खेल में हेराफेरी' करने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केरल में भाजपा का वोट शेयर 2 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है, जो पार्टी की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब राज्य सिर्फ 'केरल' नहीं, बल्कि 'विकसित केरल' बनने की आकांक्षा रखता है। इस बार भाजपा यहां कमल खिलाएगी।

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नवीन ने आगे कहा कि पिछले 70 वर्षों से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच "मैच फिक्सिंग" की राजनीति चल रही है। दोनों गठबंधन बारी-बारी से सत्ता में आते-जाते रहे हैं और जनता अब इस चक्र को समझ चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि केरल की जनता इन "मैच फिक्सरों" को सत्ता से बेदखल कर देगी।

9 अप्रैल को होना है मतदान

बता दें कि केरल विधानसभा के 140 सदस्यीय सदन के लिए मतदान 9 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई 2026 को की जाएगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्तारूढ़ एलडीएफ (सीपीआई(एम) के नेतृत्व में) को सत्ता से हटाने के लिए प्रयासरत है। एलडीएफ सरकार पिछले करीब एक दशक से राज्य में शासन कर रही है। प्रदेश में कुल 2.69 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.31 करोड़ पुरुष, 1.38 करोड़ महिला और 227 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इनमें 4.24 लाख युवा मतदाता (18-19 वर्ष) भी हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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