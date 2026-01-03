Hindustan Hindi News
वेनेजुएला पर अमेरिकी अभियान से भड़के इस राज्य के सीएम, हमले को आतंकी घटना बताया

संक्षेप:

केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे एक साम्राज्यवादी आक्रमण बताते हुए आतंकी हमला करार दिया। इतना ही नहीं उन्होंने इसे लैटिन अमेरिका की शांति के लिए भी खतरा बताया।

Jan 03, 2026 11:25 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वेनेजुएला के ऊपर चलाए गए अभियान की चर्चा दुनिया भर में है। वहां के राष्ट्रपति मादुरो को ट्रंप प्रशासन न्यूयॉर्क लेकर आ रहा है, जहां पर उनके खिलाफ ड्रग्स तस्करी का केस चलाया जाएगा। इस मामले पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का बयान सामने आया है। उन्होंने इस हमले को आतंकवादी घटना बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयन ने अमेरिका के इस हमले को साम्राज्यवादी आक्रमण करार दिया। उन्होंने कहा, "अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के विभिन्न रणनीतिक केंद्रों पर बमबारी की गई। इस खुलेआम साम्राज्यवादी आक्रमण की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह एक दुष्ट राष्ट्र के शातिर प्रशासन को उजागर करता है, जो अपनी कुटिल योजनाओं को थोपने के लिए ग्लोबल साउथ में स्पष्ट शत्रुता को बढ़ावा दे रहा है। यह एक आतंकी काम है, जो लैटिन अमेरिका में शांति को खतरा पैदा कर रहा है। एक ऐसे महाद्वीप ने जिसने इस तरह के हमलों और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों का सामना किया है।"

हमले की निंदा करते हुए विजयन ने कहा, "हम सभी को एकजुट होकर वेनेजुएला पर हुए इस दुस्साहसी हमले की निंदा करनी चाहिए और वैश्विक शांति के विरुद्ध साम्राज्यवादी कदमों का विरोध करना चाहिए।"

आपको बता दें, विजयन वामपंथी विचार धारा के समर्थक हैं, और मादुरो भी वामपंथी विचार धारा के ही समर्थक हैं। भारत में वाम दलों ने अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले का विरोध किया है। वहीं, इस मामले पर जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला के लोग पूरी तरह से आजाद हैं। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क लेकर आया जा रहा है, यहां पर उनके ऊपर ड्रग तस्करी का केस चलेगा।

उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
