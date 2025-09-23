केरल में SIR शुरू होने से पहले ही विरोध; नेता निकाय चुनाव में व्यस्त, इलेक्शन कमीशन से रखी यह मांग
राज्य में राजनीतिक दल स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 5 साल का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। राज्य में अगला विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होने वाला है।
केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की योजना को टालने की अपील की है, क्योंकि यहां स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों ने बताया, 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जो एसआईआर शुरू करने की तैयारी को लेकर थी। इस बैठक में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए SIR को स्थगित करने की मांग की। इसलिए, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से राज्य में एसआईआर को टालने की मांग रखी।'
निर्वाचन आयोग ने पूरे भारत में SIR के रोलआउट की समय-सीमा की घोषणा नहीं की है, लेकिन केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों के तहत कई कदम उठाए हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 'तैयार रहें, एसआईआर आ रहा है' नाम से अभियान भी शुरू किया था। केरल में इससे पहले 2002 में SIR कराया गया था। सत्तारूढ़ वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने नए एसआईआर का विरोध किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है।
कांग्रेस ने क्यों जताई आपत्ति
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एम. लिजु और कांग्रेस विधायक पीसी विष्णुनाध सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे। लिजु ने कहा, 'अगर 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाता है तो लगभग 50 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। यह प्रति विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 हजार मतदाताओं के बराबर होगा। इसलिए हमने SIR का विरोध किया है।' उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को आयोजित करना अव्यवहारिक है। अभी हमारा ध्यान स्थानीय निकाय चुनावों पर है और मतदाताओं के सत्यापन के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है।