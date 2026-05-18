केरल की नई सरकार का पहला बड़ा ऐक्शन: इनकी बढ़ी सैलरी, महिलाओं को फ्री बस सेवा; और भी बहुत कुछ
मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में 15 जून से केएसआरटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी बढ़ोतरी तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग गठन जैसे अहम फैसले लिए गए।
केरल में नवगठित कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े कल्याणकारी फैसले लिए। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इन फैसलों की घोषणा करते हुए महिलाओं को 15 जून से केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग गठन जैसे अहम ऐलान किए।
मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग बनाने को देश की पहली ऐसी पहल बताया। सतीशन ने कहा कि किसी समाज का मूल्यांकन उसके बुजुर्गों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से होता है। वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित कर केरल को आदर्श सभ्य समाज बनाना हमारा लक्ष्य है।
मानदेय में बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को मंजूरी दे दी। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, स्कूल रसोइया कर्मचारियों, पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आयाओं के मानदेय में भी 1000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई।
अन्य अहम फैसले
- वरिष्ठ विधायक जी सुधाकरन को अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) के रूप में नामित किया गया।
- विधायकों का शपथ ग्रहण 21 मई को और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 22 मई को होगा।
- वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव बाबू को महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) नियुक्त किया गया, जबकि टीएस आसफ अली को अभियोजन महानिदेशक बनाया गया।
- अलाप्पुझा में पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित हमले के मामले की फिर से जांच के लिए SIT गठित करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अदालत के आदेश का पालन मात्र है।
वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र
मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने लोकपाल, राज्य चुनाव आयोग और पीएससी सदस्यों की नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को शीघ्र सूचित करने की बात कही है।
शपथ ग्रहण समारोह
बता दें कि कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने आज ( सोमवार ) सुबह केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने सतीशन सहित 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत कई शीर्ष नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद यूडीएफ ने दस साल बाद सत्ता में वापसी की है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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