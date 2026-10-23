कतर से 8 करोड़ लूटकर केरल लौटा, भाजपा से लोकल चुनाव लड़ा; अब एक साल बाद सरेंडर
बीजेपी नेता बालकृष्णन ने गिरफ्तारी से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह तीन अन्य लोगों के साथ कतर गया था। उसे वहां नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया और शुरुआत में उसे लूट के प्लान की जानकारी नहीं थी।
केरल के कोझिकोड में बीजेपी नेता ने कतर में हुई करीब 8 करोड़ रुपये की लूट मामले में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आरोप है कि पिछले साल सितंबर में 4 लोग केरल से कतर गए थे और वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) से जुड़े केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर (KMCC) की ऑफिस में रखी नकदी लूटकर वापस लौट आए। इस केस में करीब एक साल तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। अब बीजेपी नेता परप्पिल बालकृष्णन के सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में है। बालकृष्णन ने बुधवार को कोइलांडी पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सौंप दिया। वह पेशे से वेल्डर है और पिछले साल कोइलांडी नगर पालिका के वार्ड से BJP उम्मीदवार के तौर पर स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा था।
बालकृष्णन ने गिरफ्तारी से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह तीन अन्य लोगों के साथ कतर गया था। उसे वहां नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया और शुरुआत में उसे लूट के प्लान की जानकारी नहीं थी। कतर के दोहा पहुंचने के बाद शाजी बॉम्बे उर्फ शाजहान और बावा उसे एक लॉज में ले गए। वहां उसकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई। एक सुबह उसे कार से KMCC के अल तुमामा स्थित ऑफिस ले जाया गया। वहां उसे धमकाकर लॉकर तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। लॉकर खुलने के बाद शाजी ने नकदी अपने कब्जे में ले ली, जबकि कमरू नाम का एक व्यक्ति निर्देश दे रहा था।
बालकृष्णन ने अपनी जान का बताया खतरा
बालकृष्णन ने कहा कि शाजी ने उसके लौटने का टिकट कराया और वह कोझिकोड हवाई अड्डे पर पहुंचा। उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए वीडियो में कहा कि उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में शिकायत 15 सितंबर को दर्ज कराई गई थी। इसके बाद लूट और साझा मंशा से अपराध करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बालकृष्णन के अलावा राशी, सलीह, बॉम्बे शाजी, कमरुद्दीन और हसन को भी आरोपी बनाया गया है। बालकृष्णन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
मामले में ऑडियो भी हुई वायरल
पुलिस अधिकारी ने कहा कि दूसरे आरोपियों से पूछताछ के बाद ही घटना को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। यह वारदात कतर में हुई थी, लेकिन आरोपी अपराध के बाद केरल लौट आए, इसलिए यहां मामला दर्ज किया जा सकता है। आरोपी बॉम्बे शाजी ने स्थानीय अदालत में गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी भी दी है, जिसका पुलिस ने विरोध किया। इस मामले में ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है। इसमें शाजी और कमरू के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। शाजी लूटी गई रकम में अपना हिस्सा मांगता सुनाई देता है। इसकी जांच भी जारी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें