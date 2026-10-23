कतर से 8 करोड़ लूटकर केरल लौटा, भाजपा से लोकल चुनाव लड़ा; अब एक साल बाद सरेंडर

बीजेपी नेता बालकृष्णन ने गिरफ्तारी से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह तीन अन्य लोगों के साथ कतर गया था। उसे वहां नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया और शुरुआत में उसे लूट के प्लान की जानकारी नहीं थी।

केरल के कोझिकोड में बीजेपी नेता ने कतर में हुई करीब 8 करोड़ रुपये की लूट मामले में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आरोप है कि पिछले साल सितंबर में 4 लोग केरल से कतर गए थे और वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) से जुड़े केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर (KMCC) की ऑफिस में रखी नकदी लूटकर वापस लौट आए। इस केस में करीब एक साल तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। अब बीजेपी नेता परप्पिल बालकृष्णन के सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में है। बालकृष्णन ने बुधवार को कोइलांडी पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सौंप दिया। वह पेशे से वेल्डर है और पिछले साल कोइलांडी नगर पालिका के वार्ड से BJP उम्मीदवार के तौर पर स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा था।

बालकृष्णन ने गिरफ्तारी से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह तीन अन्य लोगों के साथ कतर गया था। उसे वहां नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया और शुरुआत में उसे लूट के प्लान की जानकारी नहीं थी। कतर के दोहा पहुंचने के बाद शाजी बॉम्बे उर्फ शाजहान और बावा उसे एक लॉज में ले गए। वहां उसकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई। एक सुबह उसे कार से KMCC के अल तुमामा स्थित ऑफिस ले जाया गया। वहां उसे धमकाकर लॉकर तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। लॉकर खुलने के बाद शाजी ने नकदी अपने कब्जे में ले ली, जबकि कमरू नाम का एक व्यक्ति निर्देश दे रहा था।

बालकृष्णन ने अपनी जान का बताया खतरा बालकृष्णन ने कहा कि शाजी ने उसके लौटने का टिकट कराया और वह कोझिकोड हवाई अड्डे पर पहुंचा। उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए वीडियो में कहा कि उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में शिकायत 15 सितंबर को दर्ज कराई गई थी। इसके बाद लूट और साझा मंशा से अपराध करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बालकृष्णन के अलावा राशी, सलीह, बॉम्बे शाजी, कमरुद्दीन और हसन को भी आरोपी बनाया गया है। बालकृष्णन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।