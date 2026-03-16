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भाजपा ने केरल के लिए घोषित किए उम्मीदवार, विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में इतने नाम

Mar 16, 2026 06:12 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
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भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित कर दी। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा के अगले दिन ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है।

भाजपा ने केरल के लिए घोषित किए उम्मीदवार, विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में इतने नाम

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित कर दी। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा के अगले दिन ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है। भाजपा की तरफ से जारी पहली लिस्ट में कुल 47 नाम हैं। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को क्रमशः नेमम और कझाकुट्टम विधानसभा सीटों से उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सूची के अनुसार, पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कूरियन को कंजीरापल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है जबकि पी सी जॉर्ज पूनजार विधानसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। इसमें कहा गया है कि आर श्रीलेखा वट्टियोरकावु और पद्मजा वेणुगोपाल प्रदेश के त्रिशूर सीट से उम्मीदवार होंगी।

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यह हैं कुछ अन्य नाम
सूची में कहा गया है कि इसके अलावा राजी प्रसाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुन्नाथुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी, जबकि आर रश्मि कोट्टारक्करा से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने सोभा सुरेंद्रन को पलक्कड़ से, नव्या हरिदास को कोझिकोड उत्तर से और कविता केएस को सुल्तान बथेरी (आरक्षित) सीट से उम्मीदवार बनाया है।

नौ अप्रैल को है चुनाव
गौरतलब है कि केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में चुनाव नौ अप्रैल को कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने रविवार को इसका ऐलान किया। प्रदेश में चुनावी नतीजे 4 मई को आएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी की जायेगी और उसी दिन से नामांकन-पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 मार्च रखी गयी है। उनकी जांच 24 मार्च को होगी और उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे।

क्रमांकनामविस क्षेत्र
1.के. सुरेंद्रनमंजेश्वर
2.मनुलान मेलोथउडमा
3.बलराज एमकान्हनगड़
4.एपी गंगाधरनपाय्यान्नूर
5.केके विनोद कुमारअझिकोड
6.सी रघुनाथकन्नूर
7.पी श्यामराजमानाथवाडी
8.कविता एएससुल्तानबथेरी
9.के दिलीपवडाकरा
10.रामदास मानालेरीकुट्टिआडी
11.सीपी विपिन चंद्रननंदापुरम
12.सीआर प्रफुल्ल कृष्णनक्विलांडी
13.एम. मोहनन मास्टरपेराबंरा
14.सीपी सतीशनबालूसेरी
15.टी देवदासइलाथुर
16.नाव्या हरिदासकोझिकोड नॉर्थ
17.टी राणीशकोझिकोड साउथ
18.केपी प्रकाश बाबूबेपोर
19.वीके सजीवनकुन्नामंगलम
20.संकू टी दासशोरनुर
21.मेजर रविओट्टापलम
22.सी कृष्णकुमारमलमपुझा
23.शोभा सुरेंद्रनपलक्कड़
24.के बालाकृष्णनचेलाक्कारा
25.केके अनीश कुमारमानालुर
26.पद्मजा वेणुगोपालथ्रिसूर
27.संतोष चेरुकुलमइरिंजलाकुड़ा
28.एस राजेंद्रनदेविकुलम
29.शोने जॉर्जपाला
30.के अजीतवैकॉम
31.जॉर्ज कुरियनकांजिरापल्ली
32.पीसी जॉर्जपुंजार
33.अरुण अनिरुद्धनअंबालापुझा
34.संदीप वाचस्पतिहरिपद
35. एमवी गोपाकुमारचेंगान्नुर
36.अनूप एंटोनी जोसेफथिरुवल्ला
37.जितिन देवकरुंगाप्पल्ली
38.राजी प्रसादकुन्नाथुर
39. आर रेशमीकोट्टारकारा
40.बीबी गोपाकुमारचथान्नूर
41. पी सुधीरअटिंगल
42.युवराज गोकुलनेदुमांगेड़
43. वी मुरलीधरनकाझाकूटम
44.आर श्रीलेखावेट्टियूर्कावु
45.राजीव चंद्रशेखरनेमम
46. गिरजेश नेय्यरपारासाला
47.पीके कृष्णदासकट्टाकाड़ा
Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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