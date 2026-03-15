Kerala Opinion Poll: केरल में अबकी बार किसकी सरकार? आ गया ओपिनियन पोल, जानें NDA का हाल

केरल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। केरल (केरलम) में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

केरल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। केरल (केरलम) में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव को लेकर MATRIZE-IANS ओपिनियन पोल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) को स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार, LDF बहुमत की मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और इसे 61 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है।

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केरल विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटों की आवश्यकता होती है। पोल के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं...

LDF: 61-71 सीटें

UDF: 58-69 सीटें

BJP/NDA: 2 सीटें

अन्य: 0 सीटें वोट प्रतिशत के लिहाज से LDF को 42-43%, UDF को 41-42%, BJP को 12-13% और अन्य को 0-2% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं अगर क्षेत्रीय आधार पर देखें तो मालाबार क्षेत्र की 48 सीटों में LDF को 22-26 सीटें, UDF को 19-21 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि BJP का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। सेंट्रल केरल की 44 सीटों में LDF को 17-20, UDF को 21-26 और BJP को 1-2 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण केरल की 48 सीटों में LDF को 22-25, UDF को 18-22 और BJP को 1-2 सीटों का अनुमान है।

केरल में 9 अप्रैल को मतदान बता दें कि केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में नौ अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मतगणना चार मई को होगी तथा उसी दिन परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य के लिये चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है, जिसके बाद 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 26 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

कुल 140 सीटों में से 14 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य की मतदाता सूची के अनुसार केरल में कुल 2,71,06,059 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें सामान्य मतदाताओं की संख्या 2,70,52,007 है, जबकि सर्विस वोटर्स की संख्या 54,052 है। इस बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 273 थर्ड जेंडर मतदाता भी अपनी भागीदारी दर्ज कर सकेंगे।