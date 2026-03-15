Kerala Opinion Poll: केरल में अबकी बार किसकी सरकार? आ गया ओपिनियन पोल, जानें NDA का हाल
केरल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। केरल (केरलम) में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।
केरल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। केरल (केरलम) में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव को लेकर MATRIZE-IANS ओपिनियन पोल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) को स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार, LDF बहुमत की मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और इसे 61 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है।
केरल विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटों की आवश्यकता होती है। पोल के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं...
- LDF: 61-71 सीटें
- UDF: 58-69 सीटें
- BJP/NDA: 2 सीटें
- अन्य: 0 सीटें
वोट प्रतिशत के लिहाज से LDF को 42-43%, UDF को 41-42%, BJP को 12-13% और अन्य को 0-2% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं अगर क्षेत्रीय आधार पर देखें तो मालाबार क्षेत्र की 48 सीटों में LDF को 22-26 सीटें, UDF को 19-21 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि BJP का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। सेंट्रल केरल की 44 सीटों में LDF को 17-20, UDF को 21-26 और BJP को 1-2 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण केरल की 48 सीटों में LDF को 22-25, UDF को 18-22 और BJP को 1-2 सीटों का अनुमान है।
केरल में 9 अप्रैल को मतदान
बता दें कि केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में नौ अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मतगणना चार मई को होगी तथा उसी दिन परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य के लिये चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है, जिसके बाद 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 26 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।
कुल 140 सीटों में से 14 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य की मतदाता सूची के अनुसार केरल में कुल 2,71,06,059 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें सामान्य मतदाताओं की संख्या 2,70,52,007 है, जबकि सर्विस वोटर्स की संख्या 54,052 है। इस बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 273 थर्ड जेंडर मतदाता भी अपनी भागीदारी दर्ज कर सकेंगे।
राज्य में इस बार 4,24,518 युवा मतदाता (18-19 वर्ष) पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य में 2,44,250 दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,04,317 वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हैं। इन वरिष्ठ मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने घर से मतदान करने हेतु वैकल्पिक डाक मतपत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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