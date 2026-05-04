Kerala Election Result LIVE: केरल में LDF लगाएगा हैट्रिक या कांग्रेस की होगी वापसी? जल्द आएंगे रुझान

Kerala Election Result 2026 Live in Hindi: केरल विधानसभा की 140 सीटों के सबसे तेज रुझान और सटीक नतीजे। जानें LDF हैट्रिक लगाएगी या UDF की होगी सत्ता में वापसी? हॉट सीटों का हाल और पल-पल की लाइव अपडेट।

Kerala Election Result 2026 Live: नमस्कार! केरल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के इस सबसे तेज, सटीक और विस्तृत लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। दक्षिण भारत के सबसे अहम और राजनीतिक रूप से जागरूक सूबों में से एक, केरल में आज 140 सीटों पर प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला हो रहा है। ईवीएम (EVM) खुल चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में यह साफ होने लगेगा कि क्या मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर 'सत्ता की हैट्रिक' लगाने का एक नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान रचेगा? या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) की सत्ता में जोरदार वापसी होगी? इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि केरल में अपना जनाधार बढ़ाने और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) क्या इस बार कोई बड़ा उलटफेर करेगा? केरल विधानसभा चुनाव के पल-पल के सबसे तेज रुझान, हॉट सीटों का हाल और नतीजों का सटीक विश्लेषण आप यहां लगातार पढ़ते रहेंगे... सभी 5 राज्यों के नतीजे LIVE यहां देखें

Kerala Election Result LIVE 7:25 AM Kerala Election Result LIVE: राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) के बीच है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन LDF की कमान संभाल रहे हैं, जबकि UDF का नेतृत्व विपक्ष के नेता वीडी सतीसन कर रहे हैं।

7:10 AM Kerala Election Result LIVE: केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 71 सीटों के जादुई आंकड़े (बहुमत) की आवश्यकता होगी।

7:00 AM Kerala Election Result LIVE: केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह ठीक 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती की जाएगी, जिसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम (EVM) के मतों को गिना जाएगा।

केरल का सियासी समीकरण: LDF vs UDF vs NDA केरल की राजनीति मुख्य रूप से दो प्रमुख गठबंधनों के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी के उभार ने इसे दिलचस्प बना दिया है।

LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट): इसका नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) करती है। इसमें CPI और अन्य वामपंथी व क्षेत्रीय दल शामिल हैं। यह गठबंधन मजबूत कैडर बेस और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव मैदान में है।

UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट): इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) करती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) जैसी पार्टियां इसका मजबूत स्तंभ हैं। UDF सत्ता विरोधी लहर और राज्य की आर्थिक स्थिति को मुद्दा बनाकर सत्ता में वापसी की राह देख रहा है।

NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस): भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला यह गठबंधन केरल में खुद को एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भारत धर्म जन सेना (BDJS) जैसे दल इनके साथ हैं। NDA की नजर हिंदू वोट बैंक के साथ-साथ ईसाई समुदाय के एक तबके को साधने पर है।

क्या कहता है केरल का इतिहास? केरल की राजनीति का दशकों पुराना एक अघोषित नियम रहा है- हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में पिनाराई विजयन ने 40 साल पुराने इस मिथक को तोड़ दिया था।

2021 के नतीजे: LDF ने 140 में से 99 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबकि UDF को 41 सीटों से संतोष करना पड़ा था। BJP (NDA) का खाता भी नहीं खुल सका था।

बहुमत का आंकड़ा: केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 71 का है।

2026 की चुनौती: LDF के सामने 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से पार पाने की चुनौती है, तो UDF के लिए यह चुनाव 'करो या मरो' जैसा है, क्योंकि लगातार तीसरी हार कांग्रेस के मनोबल को गहरी ठेस पहुंचा सकती है।

केरल 2026 की सबसे 'हॉट सीट्स' इन सीटों के रुझानों और नतीजों पर पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं।

धर्मादम (Dharmadam): यह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का मजबूत किला है। वामपंथी राजनीति के इस गढ़ पर सभी की नजरें हैं कि यहां जीत का मार्जिन क्या रहता है।

पुथुपल्ली (Puthuppally): यह सीट दशकों तक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय ओमन चांडी का गढ़ रही है। उनके बेटे चांडी ओमन के लिए अपने पिता की विरासत को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है।

त्रिशूर (Thrissur): यह केरल की राजनीति में एक प्रमुख 'स्विंग सीट' और NDA के लिए प्रतिष्ठा का सवाल मानी जाती है। यहां त्रिकोणीय और बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिलती है।

नेमोम (Nemom) और तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) क्षेत्र: नेमोम वही सीट है जहां से 2016 में बीजेपी ने पहली बार केरल में खाता खोला था (हालांकि 2021 में हार गए थे)। राजधानी क्षेत्र की इन सीटों पर NDA, UDF और LDF के बीच सबसे कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है।

पलक्कड़ (Palakkad): यह भी उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में रहती है और कांग्रेस तथा सीपीआई(एम) को कड़ी टक्कर देती है।

वे अहम मुद्दे जो तय करेंगे चुनावी नतीजे राज्य की अर्थव्यवस्था और कर्ज: UDF ने राज्य के बढ़ते कर्ज और आर्थिक संकट को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है।

कल्याणकारी योजनाएं बनाम एंटी-इनकंबेंसी: LDF सरकार अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य किट और स्वास्थ्य मॉडल के भरोसे है, लेकिन 10 साल के शासन की थकान भी एक फैक्टर है।

अल्पसंख्यक वोट बैंक: केरल में करीब 45% आबादी मुस्लिम और ईसाइयों की है। इनका एकमुश्त वोट जिस भी गठबंधन (LDF या UDF) की तरफ शिफ्ट होगा, सत्ता की चाबी उसी के हाथ लगेगी।