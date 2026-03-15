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Kerala and Puducherry election date: केरल और पुडुचेरी में बजा चुनावी बिगुल, ECI ने किया तारीख का ऐलान, 4 मई को रिजल्ट

Mar 15, 2026 05:00 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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केरल और पुडुचेरी की सभी विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होगा, दोनों राज्यों में एक चरण में चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों प्रदेशों में चार मई को वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

Kerala and Puducherry election date: केरल और पुडुचेरी में बजा चुनावी बिगुल, ECI ने किया तारीख का ऐलान, 4 मई को रिजल्ट

निर्वाचन आयोग ने केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 9 अप्रैल को केरल की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसी तरह पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को ही सभी 30 सीटों पर चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के साथ ही नतीजों की तारीख की भी घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन दोनों राज्यों में 4 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

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केरल विधानसभा में वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में एलडीएफ गठबंधन की सरकार है। राज्य में यह विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच की लड़ाई है। इसमें मुख्यमंत्री पी. विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ गठबंधन है, तो वहीं कांग्रेस नेता वी. डी. सतीशन के नेतृत्व में यूडीएफ है। इस गठबंधन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल शामिल है। केरल में भाजपा अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए का खाता शून्य रहा था। इस वजह से यह चुनाव मुख्य रूप से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में माना जा रहा है।

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बता दें, केरल विधानसभा में कुल मिलाकर 140 सीटें हैं। पिछले चुनाव में पी. विजयन के गठबंधन एलडीएफ को 99 सीटें मिली थीं, तो वहीं कांग्रेस नीत गठबंधन यूडीएफ को 41 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए खाता भी नहीं खोल पाई थी। केरल की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त हो रहा है।

पुडुचेरी में चुनाव की तारीख का ऐलान

चुनाव आयोग ने केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के आगामी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 9 अप्रैल को सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 मई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर की तरह इस केंद्र शासित प्रदेश के पास भी अपनी विधानसभा है। पुडुचेरी में कुल 30 सीटें हैं। वर्तमान में वहां पर ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन की सरकार है।

पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री एन, रंगास्वामी के नेतृत्व में एआईएनआरसी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा 6, डीएमके 6 और कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी रही थी। इसके बाद भाजपा और एआईएनआरसी ने मिलकर सरकार बनाई थी। पुडुचेरी की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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