एक्सपायरी दवा देने से निपाह मरीजों की हो गई मौत? गरमाया मामला, जांच के आदेश
आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती निपाह मरीजों को एक्सपायरी रेमडेसिविर दी गई थी। मंत्री ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि एक्सपायरी दवा दिए जाने का मरीजों की मौत से संबंध था या नहीं।
केरल में निपाह मरीजों को एक्सपायरी दवा रेमडेसिविर दिए जाने के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती निपाह मरीजों को एक्सपायरी रेमडेसिविर दी गई थी। मंत्री ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि एक्सपायरी दवा दिए जाने का मरीजों की मौत से कोई संबंध था या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि दवा लेने वाले अन्य मरीजों पर इसका कोई बुरा असर पड़ा था या नहीं।
मुरलीधरन ने कहा कि रेमडेसिविर की गुणवत्ता या उसके असर पर कोई सवाल नहीं है। जांच का मुख्य मुद्दा यह है कि कहीं मरीजों को दवा की एक्सपायरी तारीख निकलने के बाद तो नहीं दी गई। मुरलीधरन ने गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनाडन के सवाल के जवाब में बताया था कि 2021 में खरीदी गई रेमडेसिविर की एक्सपायरी तारीख मई 2023 थी। हालांकि, आशंका है कि यह दवा 2025 तक कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को दी गई हो सकती है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि विधानसभा में दी गई जानकारी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की रिपोर्ट पर आधारित थी।
दवा की खरीद को लेकर भी होगी जांच
मामले की जांच के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉ. आर. अरविंद की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। यह समिति दवा की खरीद, उसकी आपूर्ति, बिचौलियों की भूमिका और केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कामकाज की भी जांच करेगी। मंत्री के मुताबिक, निपाह संक्रमण के दौरान दवा खरीदने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में संपर्क किया गया था, लेकिन मुंबई में उपलब्ध दवा एक्सपायर हो चुकी थी। इसके बाद केएमएससीएल ने बहरीन में दवा उपलब्ध होने की जानकारी दी और 48 घंटे के भीतर इसे खरीद लिया गया।
एक्सपायरी तारीख लिखी थी, लेकिन...
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक के मुताबिक, दवा की पैकिंग पर एक्सपायरी तारीख तो लिखी थी, लेकिन बनाने की तारीख नहीं थी। दवाओं के पैकेट पर दोनों जानकारियां होना जरूरी है। इसकी भी जांच होगी। इस बीच, निपाह मरीजों का इलाज करने वाले क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. एएस अनूप कुमार ने दवा और मरीजों की मौत के बीच संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने फेसबुक पर जारी वीडियो में कहा कि 2023 से 2025 के बीच केरल में निपाह संक्रमण से जिन 6 लोगों की मौत हुई, उन्हें रेमडेसिविर नहीं दी गई थी। इसलिए इन मौतों को इस दवा से जोड़ना सही नहीं है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें