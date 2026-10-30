एक्सपायरी दवा देने से निपाह मरीजों की हो गई मौत? गरमाया मामला, जांच के आदेश

आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती निपाह मरीजों को एक्सपायरी रेमडेसिविर दी गई थी। मंत्री ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि एक्सपायरी दवा दिए जाने का मरीजों की मौत से संबंध था या नहीं।

केरल में निपाह मरीजों को एक्सपायरी दवा रेमडेसिविर दिए जाने के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती निपाह मरीजों को एक्सपायरी रेमडेसिविर दी गई थी। मंत्री ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि एक्सपायरी दवा दिए जाने का मरीजों की मौत से कोई संबंध था या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि दवा लेने वाले अन्य मरीजों पर इसका कोई बुरा असर पड़ा था या नहीं।

मुरलीधरन ने कहा कि रेमडेसिविर की गुणवत्ता या उसके असर पर कोई सवाल नहीं है। जांच का मुख्य मुद्दा यह है कि कहीं मरीजों को दवा की एक्सपायरी तारीख निकलने के बाद तो नहीं दी गई। मुरलीधरन ने गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनाडन के सवाल के जवाब में बताया था कि 2021 में खरीदी गई रेमडेसिविर की एक्सपायरी तारीख मई 2023 थी। हालांकि, आशंका है कि यह दवा 2025 तक कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को दी गई हो सकती है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि विधानसभा में दी गई जानकारी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की रिपोर्ट पर आधारित थी।

दवा की खरीद को लेकर भी होगी जांच मामले की जांच के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉ. आर. अरविंद की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। यह समिति दवा की खरीद, उसकी आपूर्ति, बिचौलियों की भूमिका और केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कामकाज की भी जांच करेगी। मंत्री के मुताबिक, निपाह संक्रमण के दौरान दवा खरीदने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में संपर्क किया गया था, लेकिन मुंबई में उपलब्ध दवा एक्सपायर हो चुकी थी। इसके बाद केएमएससीएल ने बहरीन में दवा उपलब्ध होने की जानकारी दी और 48 घंटे के भीतर इसे खरीद लिया गया।