कपड़ों में छिपाकर 29 किलो सोने की तस्करी का था प्लान, एयरपोर्ट पर कैसे पकड़ाईं 24 महिलाएं?
अधिकारियों ने बताया कि डीआरआई को सूचना मिली थी कि केन्या के नैरोबी से कुछ महिलाएं सोना छिपाकर लेकर आ रही हैं। गिरोह के सरगनाओं को पकड़ने के लिए जांच जारी है।
महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोने की तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने गुरुवार को सोने की तस्करी कर रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस दौरान अधिकारियों ने 24 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 29.37 किलोग्राम सोना बरामद किया है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 37.74 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने बुधवार को 'ऑपरेशन धहाबू ब्लिट्ज' लॉन्च किया। उन्होंने कहा, “डीआरआई को सूचना मिली थी कि केन्या के नैरोबी से कुछ महिलाएं सोना छिपाकर लेकर आ रही हैं। इसके बाद, नैरोबी से मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे 24 विदेशी नागरिकों को रोका गया। आरोपी महिलाओं के बैग और कपड़ों से 25.10 किलोग्राम सोने की छड़ें और 4.27 किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए।”
कैसे पकड़ाएं आरोपी?
अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि विशेष खुफिया इनपुट और डिजिटल प्रोफाइलिंग के आधार पर DRI अधिकारियों ने बुधवार को टर्मिनल-2 पर इस गिरोह का इंतजार किया। भारी यात्री भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने फ्लाइट KQ 202 के आगमन क्षेत्र के पास संदिग्धों पर नजर रखी और उन्हें ग्रीन चैनल पार करने के बाद पकड़ने की योजना बनाई।
करीब 11 बजे संदिग्ध ग्रीन चैनल की ओर बढ़े, लेकिन अधिकारियों को देखकर वहां से हटने लगे। हालांकि पूछताछ के दौरान इन महिलाओं ने सच्चाई उगल दी। अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा और गिरोह के सरगनाओं को पकड़ने के लिए जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें