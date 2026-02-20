हालात पर नजर, अमेरिका-ईरान टेंशन के बीच क्या बोला भारत; कैसा है माहौल

अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच भारत का बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहाकि हालात पर हमारी नजर है। हम ईरान में रहे भारतीयों से लगातार संपर्क में हैं। वहां के भारतीय समुदाय से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। बता दें कि ईरान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत ने कहा है कि तेहरान किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले का निर्णायक जवाब देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हाल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों की निंदा करने का आग्रह करते हुए लिखा।



क्या बोले इरवानी

ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत अमीर सईद इरवानी ने कल परिषद के सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से ट्रंप के हालिया धमकी का उल्लेख किया। इस धमकी में उन्होंने भारतीय महासागर में चागोस द्वीप समूह में स्थित एक हवाई अड्डे का उपयोग ईरान पर संभावित हमले के लिए करने की बात कही थी। इरवानी ने लिखा कि क्षेत्र में अस्थिर स्थिति और संयुक्त राज्य द्वारा लगातार सैन्य उपकरणों और संसाधनों की तैनाती और संचलन को देखते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया ऐसा आक्रामक बयान केवल भाषण नहीं माना जाना चाहिए।



हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन

ईरानी राजदूत ने यह जोर दिया कि उनका देश न तो तनाव चाहता है और न ही युद्ध। हम युद्ध शुरू भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहाकि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वह क्षेत्र में शत्रु सेना के सभी बेस, सुविधाएं और संपत्तियों को टारगेट मानेगा।