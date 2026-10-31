राहुल गांधी को जीवनभर अपना 'मॉक प्रधानमंत्री' बनाए रखें; विपक्ष पर भाजपा का तंज
भाजपा ने विपक्ष से कहा कि रोजाना किसी 'भजन-कीर्तन' की तरह प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जाप करते रहें। राहुल गांधी को जीवन भर के लिए अपना 'मॉक प्रधानमंत्री' बनाए रखें।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन के प्रतीकात्मक जन महाभियोग को लेकर शनिवार को भाजपा ने विपक्ष पर संसद का उपहास करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को चाहे कितनी भी बार लॉन्च करने की कोशिश कर ले, वह सफल नहीं होगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, ''आप 'प्रतीकात्मक संसद' (मॉक पार्लियामेंट) आयोजित करें या मार्च निकाल लें, दुनिया समझ चुकी है कि राहुल गांधी के पास आगे बढ़ने के लिए कोई ईंधन ही नहीं है। यह 'सैटेलाइट' कभी लॉन्च नहीं होने वाला।''
उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे तो राहुल गांधी को जीवन भर के लिए एक ''मॉक प्रधानमंत्री'' बनाकर रख सकता है। यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को लेकर झूठ फैला रही है। भाजपा नेता ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' वाले आरोपों को "झूठ" करार दिया और दावा किया, ''हिंदुस्तान में पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की थी। नेहरू जी ने सरदार वल्लभभाई पटेल जी के समर्थन को दरकिनार कर उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया और लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री बने थे।''
पात्रा ने कहा कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन ''आज एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित करके लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है।'' पात्रा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ''आपने जो यह मॉक संसद बनाई है, कृपया इसे खत्म न करें। बस राहुल गांधी को सत्ता पक्ष की ओर बिठा दें। टी-शर्ट हटाकर उन्हें 'कुर्ता-पायजामा' पहना दें और उन्हें वहीं बैठने दें, जबकि आप लोग रोज़ाना किसी 'भजन-कीर्तन' की तरह 'प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री' का जाप करते रहें। उन्हें जीवन भर के लिए अपना 'मॉक प्रधानमंत्री' बनाए रखें। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है।''
इससे पहले, भाजपा ने कहा कि विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ने विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की प्रतीकात्मक संसद (मॉक पार्लियामेंट) को मजाक का पात्र बना दिया, और कांग्रेस से पूछा कि वह कब तक फसाने में फंसी रहेगी तथा राहुल गांधी को खुश करने के लिए अपने सियासी जनाजे की सजावट करती रहेगी। सत्तारूढ़ दल की ओर से विपक्षी कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर यह हमला, 'इंडिया' गठबंधन द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाये जाने वाले जन महाभियोग से ठीक पहले आया। यह कार्यक्रम यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित किया जा रहा है।
'प्रतीकात्मक संसद को मजाक का पात्र बना दिया'
विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अत्यंत गरीबी की दर 2011 के 27.1 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2023 में 2.6 प्रतिशत पर आ गई है, जिससे अनुमानित 49.60 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा, ''विश्व बैंक के आंकड़ों ने एक तरह से उनके 'प्रतीकात्मक संसद' को मजाक का पात्र बना दिया।''
'राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अराजकता फैलाने में लगी है'
भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने कहा, ''एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा नीत राजग सरकार गरीबी हटाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अराजकता फैलाने में लगी है।'' त्रिवेदी ने राहुल गांधी के उस बयान को लेकर भी उनपर निशाना साधा, जिसमें कहा गया था कि ''भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है''। त्रिवेदी ने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विपक्ष की अंतरात्मा मर चुकी है। उन्होंने कहा, ''मैं कांग्रेस और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि उन्हें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हकीकत क्या है और कल्पना क्या है।'' उन्होंने सवाल किया, ''कब तक आप (कांग्रेस) फसाने में फंसे रहेंगे और अपने बिगड़े दिल शहजादे के मंसूबों और उसके दिल को पुरसुकून करने के लिए अपने सियासी जनाजे की सजावट करते रहेंगे।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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