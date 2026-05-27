जानवरों के लिए रखें पीने का पानी, बुजुर्गों का पूछें हाल; भीषण गर्मी में PM मोदी की सलाह

पीएम मोदी ने खासतौर से जानवरों का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा, 'इस भीषण गर्मी में हम अपने आस-पास के पशु-पक्षियों का भी ध्यान रखें। अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी का एक छोटा सा बर्तन जरूर रखें।

भारत में हीटवेव और लगातार बढ़ रहे तापमान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि घर के बाहर मौजूद पशु पक्षियों का भी पर्याप्त ध्यान रखें और पानी की व्यवस्था करें। साथ ही उन्होंने लोगों से बुजुर्गों का खास ख्याल रखने और समय मिलते ही बात करने की सलाह दी है। खास बात है कि भारत के कई राज्य और खासतौर से उत्तर पश्चिम में तीखी गर्मी का दौर जारी है। हालांकि, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 28 मई से मौसम करवट ले सकता है।

पीएम मोदी ने लिखा, 'भारत के कई हिस्सों में तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। यह गर्मी हम सभी के लिए बहुत भारी है इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जितनी हो सके सावधानी बरतें। शरीर में पानी की कमी न होने दें और जब भी बाहर निकलें तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। दूसरों को भी पानी पीने के लिए पूछें। ऐसे मौसम में आपका यह छोटा सा नेक काम किसी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है।'

जानवरों के लिए रखें पानी पीएम मोदी ने खासतौर से जानवरों का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा, 'इस भीषण गर्मी में हम अपने आस-पास के पशु-पक्षियों का भी ध्यान रखें। अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी का एक छोटा सा बर्तन जरूर रखें। यह किसी प्यासे पक्षी की जान बचा सकता है। इस मुश्किल समय में दया का भाव रखें।'

उन्होंने लिखा, 'इस भीषण गर्मी में जब भी मौका मिले अपने बुजुर्ग माता-पिता, दादा-दादी और करीबियों को फोन करके उनका हाल जरूर पूछें। उन्हें याद दिलाएं कि वे खूब पानी पीते रहें, दोपहर की तेज धूप में बाहर जाने से बचें और जब भी मौका मिले तो आराम करें।'

लक्षणों के प्रति किया सतर्क पीएम मोदी ने लिखा, 'गर्मी से होने वाली परेशानियां जैसे कि चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना या बहुत ज्यादा थकावट होने पर खास ध्यान दें। अगर आपके आस-पास कोई अचानक अस्वस्थ महसूस करे, कमजोरी बताए या उसके सिर में दर्द हो, तो उसे तुरंत किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं। उन्हें पानी, ओआरएस का घोल पिलाने जैसे उपाय करें, जिससे उन्हें आराम मिले।'

उन्होंने कहा, 'इस भीषण गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और बाहर धूप में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इन शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है और यह लू का रूप ले सकता है। ऐसे मौसम में समय पर की गई देखभाल किसी की जान बचा सकती है।'