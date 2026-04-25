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केसीआर की बेटी के कविता ने बना ली नई पार्टी, भाई से विवाद के बाद बनाई TRS

Apr 25, 2026 11:54 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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भाई से विवाद और फिर बीआरएस से सस्पेंड होने के करीब एक साल बाद केसीआर की बेटी के कविता ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। इसका नाम तेलंगाना राष्ट्र सेना (TRS) रखा गया है। 

केसीआर की बेटी के कविता ने बना ली नई पार्टी, भाई से विवाद के बाद बनाई TRS

तेलंगाना जागृति संगठन की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने शनिवार को 'तेलंगाना राष्ट्र सेना' (TRS) नामक नए राजनीतिक दल की शुरुआत की। बता दें कि केसीआर की पार्टी के नाम का शॉर्ट फॉर्म भी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति था। कुछ साल पहले इसे भारत राष्ट्र समिति (BRS) कर दिया गया।

कविता ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी पार्टी के नाम की घोषणा की। सितंबर 2025 में कविता को बीआरएस से तब निलंबित कर दिया गया था जब उन्होंने अपने चचेरे भाई एवं पार्टी नेता टी. हरीश राव तथा रिश्तेदार जे. संतोष कुमार पर बीआरएस के शासन के दौरान निर्मित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर अपने पिता और बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव की छवि को ''खराब'' करने का आरोप लगाया था।

निलंबन के बाद से वह तेलंगाना जागृति नामक अपने नेतृत्व वाले सांस्कृतिक संगठन के बैनर तले सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उनके पिता के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का मूल नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) था। हालांकि, 2022 में इसका नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया।

के कविता बीआरएस की सरकार के दौरान कई अनियमितताओं को लेकर लगातार निशाना साधती रही हैं। वह सत्ताधारी कांग्रेस और बीआरएस दोनों को घेरती रही हैं। सरकार पर आरटीसी आंदोलन, पानी की किल्लत और बिजली कटौती जैसे प्रमुख मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था और जनता की समस्याओं को हल करने में विफल रहने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) दोनों की आलोचना की था। दोनों दलों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हालिया बैठकें वास्तविक मुद्दों के बजाय राजनीतिक बयानबाजी पर अधिक केंद्रित थीं।

उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन सहित केंद्र से जुड़े मुद्दों को न उठाने के लिए बीआरएस की आलोचना भी की। यह वादा करते हुए कि उनकी पार्टी युवाओं को अवसर देगी और राजनीति में बदलाव लायेगी कविता ने कहा था कि तेलंगाना को जन-केंद्रित शासन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, "इस मिट्टी की बेटी होने के नाते, मैं एक नयी तरह की राजनीति के साथ आगे आ रही हूं। मैं जनता का आशीर्वाद चाहती हूं।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी आवाजों को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं और बीआरएस व कांग्रेस दोनों पर आत्मनिरीक्षण करने के बजाय राजनीतिक नाटकबाजी का आरोप लगाया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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