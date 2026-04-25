केसीआर की बेटी के कविता ने बना ली नई पार्टी, भाई से विवाद के बाद बनाई TRS
भाई से विवाद और फिर बीआरएस से सस्पेंड होने के करीब एक साल बाद केसीआर की बेटी के कविता ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। इसका नाम तेलंगाना राष्ट्र सेना (TRS) रखा गया है।
तेलंगाना जागृति संगठन की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने शनिवार को 'तेलंगाना राष्ट्र सेना' (TRS) नामक नए राजनीतिक दल की शुरुआत की। बता दें कि केसीआर की पार्टी के नाम का शॉर्ट फॉर्म भी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति था। कुछ साल पहले इसे भारत राष्ट्र समिति (BRS) कर दिया गया।
कविता ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी पार्टी के नाम की घोषणा की। सितंबर 2025 में कविता को बीआरएस से तब निलंबित कर दिया गया था जब उन्होंने अपने चचेरे भाई एवं पार्टी नेता टी. हरीश राव तथा रिश्तेदार जे. संतोष कुमार पर बीआरएस के शासन के दौरान निर्मित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर अपने पिता और बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव की छवि को ''खराब'' करने का आरोप लगाया था।
निलंबन के बाद से वह तेलंगाना जागृति नामक अपने नेतृत्व वाले सांस्कृतिक संगठन के बैनर तले सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उनके पिता के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का मूल नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) था। हालांकि, 2022 में इसका नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया।
के कविता बीआरएस की सरकार के दौरान कई अनियमितताओं को लेकर लगातार निशाना साधती रही हैं। वह सत्ताधारी कांग्रेस और बीआरएस दोनों को घेरती रही हैं। सरकार पर आरटीसी आंदोलन, पानी की किल्लत और बिजली कटौती जैसे प्रमुख मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था और जनता की समस्याओं को हल करने में विफल रहने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) दोनों की आलोचना की था। दोनों दलों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हालिया बैठकें वास्तविक मुद्दों के बजाय राजनीतिक बयानबाजी पर अधिक केंद्रित थीं।
उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन सहित केंद्र से जुड़े मुद्दों को न उठाने के लिए बीआरएस की आलोचना भी की। यह वादा करते हुए कि उनकी पार्टी युवाओं को अवसर देगी और राजनीति में बदलाव लायेगी कविता ने कहा था कि तेलंगाना को जन-केंद्रित शासन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, "इस मिट्टी की बेटी होने के नाते, मैं एक नयी तरह की राजनीति के साथ आगे आ रही हूं। मैं जनता का आशीर्वाद चाहती हूं।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी आवाजों को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं और बीआरएस व कांग्रेस दोनों पर आत्मनिरीक्षण करने के बजाय राजनीतिक नाटकबाजी का आरोप लगाया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें