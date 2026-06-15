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‘जब भीड़ खुद सजा देने लगे’, केरल के व्यक्ति की बंगाल में हत्या पर भड़के केसी वेणुगोपाल

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में लिखा कि मृतक काम के सिलसिले में अपने एक परिचित से मिलने उस इलाके में आया था। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से अनजान होने के कारण वह भटककर दूसरे स्थान पर पहुंचा। इसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई।

‘जब भीड़ खुद सजा देने लगे’, केरल के व्यक्ति की बंगाल में हत्या पर भड़के केसी वेणुगोपाल

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में केरल के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। वेणुगोपाल ने सोमवार को लिखे अपने पत्र में कहा कि पश्चिम बंगाल में कुलतली के संकिजाहान क्षेत्र में केरल के एक व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या की है। इस घटना को दुखद और चिंताजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि भीड़तंत्र और कानून को हाथ में लेने की बढ़ती प्रवृत्ति कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है।

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कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा कि मृतक काम के सिलसिले में अपने एक परिचित से मिलने इस क्षेत्र में आया था। स्थानीय भूगोल से अपरिचित होने के कारण वह गलती से दूसरे इलाके में पहुंच गया। स्थानीय भाषा नहीं जानने के कारण वह ग्रामीणों को अपनी पहचान और वहां आने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं कर सका। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे चोर समझ लिया, खंभे से बांध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। बाद में जयनगर-कुलतली ग्रामीण अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

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गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर प्रारंभिक गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन अपराध की गंभीरता और इसके व्यापक प्रभावों को देखते हुए गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने अमित शाह से मामले की तत्काल जांच कराने और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है ताकि पीड़ित को शीघ्र न्याय मिल सके।

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पुलिस ने घटना के बारे में क्या बताया

पुलिस के मुताबिक, केरल निवासी एक व्यक्ति की दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली क्षेत्र में चोर होने के शक में बेरहमी से पिटाई की गई थी। आरोप है कि लोगों ने उसे रस्सी से बांधकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना 9 जून को हुई थी, लेकिन पुलिस को इसकी विस्तृत जानकारी शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर सामने आए वीडियो और पोस्ट के जरिए मिली। मामले की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान पुलिस ने पहले 8 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से पांच आरोपितों को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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