तमिलनाडु में गठबंधन की तैयारी, सरकार बनाने को विजय ने कांग्रेस से मांगा साथ- केसी वेणुगोपाल का दावा
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि विजय ने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है। पार्टी 108 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके सूत्रों के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा।
अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) गुरुवार को तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। पार्टी की कोर टीम बहुमत साबित करने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) गठबंधन के सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) और वामपंथी दलों से औपचारिक बातचीत शुरू कर चुकी है। इधर, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि विजय ने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है। पार्टी 108 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा।
इससे पहले विजय को टीवीके विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल वीआर अर्लेकर को ईमेल भेजकर सदन में बहुमत साबित करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। टीवीके को सरकार बनाने के लिए कम से कम 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। पार्टी नेताओं को कांग्रेस, वीसीके और अन्य दलों से समर्थन मिलने का भरोसा है।
वहीं, कांग्रेस और वीसीके दोनों दलों की प्राथमिकता टीवीके को भाजपा के साथ जाने से रोकना है। तमिलनाडु कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडनकर ने बताया कि चुनाव परिणामों के बाद की स्थिति पर उन्होंने पार्टी आलाकमान को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है।
वीसीके के संस्थापक एवं लोकसभा सांसद थोल थिरुमावलवन ने संवाददाताओं से कहा कि जनता ने गठबंधन सरकार का समर्थन किया है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत न देकर तमिलनाडु के लोगों ने यही संदेश दिया है। हम वामपंथी दलों के साथ चर्चा करेंगे और टीवीके को समर्थन देने पर फैसला लेंगे। उन्होंने चुनाव परिणाम को सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों के खिलाफ जनमत बताया। इस बीच टीवीके के वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टइयन और आधाव अर्जुना अन्नाद्रमुक (के निर्वाचित विधायकों से संपर्क कर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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