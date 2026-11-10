सोनिया ने इमरजेंसी के लिए संजय गांधी को ठहराया जिम्मेदार, केसी त्यागी बोले- पारिवारिक विवाद सामने

केसी त्यागी ने कहा कि आपातकाल के दौरान इन चार लोगों को टकराव का रास्ता अपनाने का समर्थक माना जाता था। वे किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे और उनका मानना था कि विरोधियों से टकराव होना चाहिए।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब में 1975 में लगे आपातकाल को गलती बताया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बजाय उनके बेटे संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के नेता केसी त्यागी ने कहा कि सोनिया गांधी के बयान से एक बार फिर गांधी परिवार के पुराने विवाद सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के समय भी ऐसी चर्चा थी कि संजय गांधी, ओम मेहता, सिद्धार्थ शंकर रे और बंसीलाल किसी तरह का समझौता नहीं चाहते थे। इन नेताओं की सलाह और जिद के कारण ही आपातकाल लगाया गया था। त्यागी ने यह बात मंगलवार को सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन के बाद कही।

केसी त्यागी ने कहा कि आपातकाल के दौरान इन चार लोगों को टकराव का रास्ता अपनाने का समर्थक माना जाता था। वे किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे और उनका मानना था कि विरोधियों से टकराव होना चाहिए। त्यागी के मुताबिक, उस समय यह चर्चा आम थी कि संजय गांधी, ओम मेहता, सिद्धार्थ शंकर रे और बंसीलाल की जिद और सलाह के चलते ही इमरजेंसी लगाने का फैसला हुआ। संजय गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। ओम मेहता उस समय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में आपातकाल को एक गलती बताया है। उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी सास इंदिरा गांधी को भी बाद में अपनी इस गलती का अहसास हुआ था।

'इंदिरा गांधी कई मौकों पर अलोकप्रिय हुईं' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणियों पर भी केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी नेता की लोकप्रियता और उसकी कमियों को परखने का सबसे बड़ा पैमाना चुनाव होता है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी कई मौकों पर अलोकप्रिय हुईं, लेकिन आपातकाल लगाने के बाद भी उन्होंने चुनाव जीते थे। त्यागी ने कहा कि पीएम मोदी को भी जनता का व्यापक समर्थन हासिल है।