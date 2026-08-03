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विजय साहसी नेता हैं, कावेरी जल विवाद के बीच शिवकुमार ने की थलपति की तारीफ

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा माहौल में मुलाकात से अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता था, इसलिए बेहतर माहौल बनने के बाद बैठक करना उचित रहेगा।राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों राज्यों को मिलकर काम करना होगा।

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay
तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय और कर्नाटक सीएम शिवकुमार।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने उनकी अपील बेंगलुरु दौरा फिलहाल टाल दिया है। विजय 3 अगस्त को कर्नाटक आने वाले थे, जहां उनका उद्देश्य कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच जारी विवाद पर चर्चा करना था। हालांकि, कर्नाटक में कम बारिश और किसानों के विरोध को देखते हुए शिवकुमार ने उनसे यात्रा स्थगित करने को कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विजय का सम्मान करते हैं और राजनीति में नए होने के बावजूद उन्हें साहसी नेता मानते हैं।

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डीके शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा माहौल में मुलाकात से अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता था, इसलिए बेहतर माहौल बनने के बाद बैठक करना उचित रहेगा। शिवकुमार ने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों राज्यों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि आखिरकार भारत एक है। कर्नाटक में इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है, जिसके कारण जलाशयों में पानी का स्तर कम है। इसी बीच कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद राज्य के कई हिस्सों, विशेषकर मांड्या जिले में किसानों और कन्नड़ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कुछ स्थानों पर विजय की हालिया फिल्म के पोस्टर भी फाड़े गए और सिनेमाघरों में प्रदर्शन रोकने की कोशिश की गई।

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शिवकुमार ने बंद वापस लेने की अपील की

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से बंद का आह्वान वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक सामान्य वर्षा का केवल लगभग 35 प्रतिशत ही हुआ है। उन्होंने बताया कि जुलाई तक लगभग 40 टीएमसी पानी छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन गंभीर जल संकट के कारण केवल करीब 3.6 टीएमसी पानी ही छोड़ा जा सका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी छोड़ा जा रहा पानी मुख्य रूप से पेयजल के लिए झीलों और तालाबों को भरने के उद्देश्य से है, सिंचाई के लिए नहीं।

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कावेरी जल विवाद क्या है?

कावेरी जल विवाद दक्षिण भारत के सबसे पुराने अंतरराज्यीय जल विवादों में से एक है। यह विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है, जबकि केरल और पुडुचेरी भी इस नदी बेसिन के हिस्सेदार हैं। तमिलनाडु का तर्क है कि उसकी कृषि लंबे समय से कावेरी के पानी पर निर्भर रही है, इसलिए उसे तय हिस्से का पानी मिलना चाहिए। वहीं कर्नाटक का कहना है कि बदलती वर्षा, बढ़ती आबादी और सिंचाई की जरूरतों के कारण उसे अपने जल संसाधनों का अधिक उपयोग करना पड़ रहा है। कम बारिश वाले वर्षों में यह विवाद और अधिक गहरा जाता है, क्योंकि उपलब्ध पानी सीमित होता है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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