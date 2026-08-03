विजय साहसी नेता हैं, कावेरी जल विवाद के बीच शिवकुमार ने की थलपति की तारीफ

शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा माहौल में मुलाकात से अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता था, इसलिए बेहतर माहौल बनने के बाद बैठक करना उचित रहेगा।राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों राज्यों को मिलकर काम करना होगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने उनकी अपील बेंगलुरु दौरा फिलहाल टाल दिया है। विजय 3 अगस्त को कर्नाटक आने वाले थे, जहां उनका उद्देश्य कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच जारी विवाद पर चर्चा करना था। हालांकि, कर्नाटक में कम बारिश और किसानों के विरोध को देखते हुए शिवकुमार ने उनसे यात्रा स्थगित करने को कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विजय का सम्मान करते हैं और राजनीति में नए होने के बावजूद उन्हें साहसी नेता मानते हैं।

डीके शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा माहौल में मुलाकात से अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता था, इसलिए बेहतर माहौल बनने के बाद बैठक करना उचित रहेगा। शिवकुमार ने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों राज्यों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि आखिरकार भारत एक है। कर्नाटक में इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है, जिसके कारण जलाशयों में पानी का स्तर कम है। इसी बीच कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद राज्य के कई हिस्सों, विशेषकर मांड्या जिले में किसानों और कन्नड़ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कुछ स्थानों पर विजय की हालिया फिल्म के पोस्टर भी फाड़े गए और सिनेमाघरों में प्रदर्शन रोकने की कोशिश की गई।

शिवकुमार ने बंद वापस लेने की अपील की मुख्यमंत्री शिवकुमार ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से बंद का आह्वान वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक सामान्य वर्षा का केवल लगभग 35 प्रतिशत ही हुआ है। उन्होंने बताया कि जुलाई तक लगभग 40 टीएमसी पानी छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन गंभीर जल संकट के कारण केवल करीब 3.6 टीएमसी पानी ही छोड़ा जा सका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी छोड़ा जा रहा पानी मुख्य रूप से पेयजल के लिए झीलों और तालाबों को भरने के उद्देश्य से है, सिंचाई के लिए नहीं।