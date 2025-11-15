Hindustan Hindi News
Bihar CM: नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, PM मोदी ने भी दे दिए संकेत

संक्षेप: नीतीश कुमार को उनके समर्थक “सुशासन बाबू” के नाम से जानते हैं। पिछले दो दशकों में कानून-व्यवस्था, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उत्थान जैसे क्षेत्रों में बदलाव की वजह से उन्हें यह उपनाम मिला है।

Sat, 15 Nov 2025 05:43 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Nitish Kumar: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “सुशासन की जीत” करार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। यह बयान राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, 'सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।'

पीएम मोदी आगे लिखते हैं, 'एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।"

नीतीश कुमार को उनके समर्थक “सुशासन बाबू” के नाम से जानते हैं। पिछले दो दशकों में कानून-व्यवस्था, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उत्थान जैसे क्षेत्रों में बदलाव की वजह से उन्हें यह उपनाम मिला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान NDA के भीतर नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों पर सीधा जवाब माना जा रहा है।

विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को किनारे कर अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन परिणामों के बाद पीएम मोदी के संदेश ने इन सभी अटकलों को शांत कर दिया। NDA की जीत के बाद अब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनने का रास्ता साफ माना जा रहा है।

