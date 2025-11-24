वैष्णो देवी MBBS कॉलेज में मुस्लिम छात्र ज्यादा क्यों? CM उमर अब्दुल्ला ने दिया जवाब

संक्षेप: Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित वैष्णो देवी मेडीकल कॉलेज को लेकर बढ़ते विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कॉलेज में सभी छात्रों के प्रवेश मेरिट के आधार पर हुआ है। ऐसे में अगर किसी को बिना मेरिट के प्रवेश चाहिए तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।

Vaishno Devi MBBS College: जम्मू-कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडीकल कॉलेज में छात्रों के चयन को लेकर बढ़ते विवाद पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया मैरिट के आधार पर संपन्न हुई है। इसमें किसी भी प्रकार से विशेष समुदाय के लड़के या लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। अब्दुल्ला की यह टिप्पणी कटरा स्थित एमबीबीएस कॉलेज में हाल ही में संपन्न हुई प्रवेस प्रक्रिया को लेकर आई थी। इसमें 50 सीटों में से 42 पर मुस्लिम छात्रों का चयन हुआ था, जिसे लेकर भाजपा और कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए संस्थान में हिंदू छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग की थी।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जब विधानसभा ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का विधेयक पारित किया था, तब उसमें कहीं नहीं लिखा था कि किसी खास समुदाय के लड़के-लड़कियों को इससे बाहर रखा जाएगा। विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रवेश केवल मैरिट के आधार पर होंगे, धर्म के आधार पर नहीं।"