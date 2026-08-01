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10 दिन में ही तीसरी मौत, कश्मीर में नाम पूछकर आतंकी हमला; दूसरे मजदूर की भी गई जान

By Ankit Ojha
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कुलगाम में लश्कर के आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों पर उनका नाम पूछकर गोली चला दी। इसके बाद दोनों की मौत हो गई है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

Kashmir
जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान तेज, दो प्रवासी मजदूरों की हत्या कर भागे आतंकी

दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के कीलम इलाके में शुक्रवार को लश्कर के आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों पर अंधाधुंध गोलीबारी की जिससे दोनों की मौत हो गई। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसने शनिवार को दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

10 दिन में दूसरा आतंकी हमला

यह घटना दक्षिण कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले के 10 दिन बाद हुई है, जिसमें अनंतनाग ज़िले में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया था। 22 जुलाई को एक आतंकवादी ने इस पुलिसकर्मी की बहुत करीब से गोली मारी थी। आज शाम की हुयी इस घटना में आतंकवादियों ने कुलगाम के कीलम में छत्तीसगढ़ के दो बाहरी मज़दूरों को निशाना बनाया और उन्हें घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि बाद में दूसरे की भी मौत की सूचना आ गई।

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प्रवासी मजदूरों पर दो साल में पहला हमला

कश्मीर में बाहरी लोगों पर लगभग दो साल में यह पहला हमला है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2024 को बिहार के बांका ज़िले के रहने वाले 30 वर्षीय अशोक चौहान की शोपियां ज़िले के वाची इलाके में अज्ञात उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बात की और सुरक्षा बलों को अभियान तेज़ करने और आतंकवादियों को खत्म करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल सिन्हा ने 'एक्स' पर कहा, "मैंने कुलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद डीजीपी नलिन प्रभात और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बात की, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मज़दूर की मौत हो गई। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने हमारे सुरक्षा बलों को अपने अभियान तेज़ करने और आतंकवादियों को खत्म करने का निर्देश दिया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए अभियान शुरू किया है।"

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उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के एक अन्य घायल मज़दूर को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने आगे कहा, "पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायल के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूँ। जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पूरा देश परिवारों के साथ खड़ा है।" जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने इस हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, "वे अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से दूर जाकर कड़ी मेहनत करते हैं। हिंसा की ऐसी बेमतलब की घटनाओं में उन्हें निशाना बनाना अकल्पनीय रूप से क्रूर है।"

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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