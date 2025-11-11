Hindustan Hindi News
दिल्ली में धमाका होते ही ऐक्शन में आ गई थी कश्मीर पुलिस, डॉ. उमर से जुड़े 6 को रातों-रात उठाया

संक्षेप: राजधानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में फिदायीन हमले के तुरंत बाद कश्मीर पुलिस ने बड़ा ऐक्शन ले लिया था। डॉ. उमर के परिवार के तीन सदस्यों सहित कुल 6 को रात में ही हिरासत में ले लिया गया था।

Tue, 11 Nov 2025 02:04 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी दिल्ली में लालकिले के पास फिदायीन हमला होने के तुरंत बाद रातों रात दक्षिण कश्मीर में पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इसमें हमले के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर के परिवार के तीन लोग शामिल थे। आरोपी डॉक्टर उमर दो अन्य डॉक्टरों के संपर्क में था जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस का कहना है कि जिस ह्युंडई आई20 कार से हमले को अंजाम दिया गया, उसे डॉ. उमर ने ही खरीदा था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में भी कार में बैठा जो शख्स दिखाई दे रहा है, उसकी शक्ल भी उमर से मिलती जुलती है। फरीदाबाद में डॉ. मुजाम्मिल के पास भारी मात्रा में आरडीएक्स मामले में जांच शुरू होने के बाद से ही उमर गायब हो गया था। पुलवामा में उसके गांव से उसके परिवार के तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था।

पुलिस ने कहा कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा ही एक शख्स कार में सवार था। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद ही सारा मामला खुलकर सामने आएगा। कश्मीर में जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें आमिर राशिद मीर, उमर राशिद मीर और तारिक मलिक शामिल हैं। आमिर प्लंबर है, उमर पावर डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है और तारिक मलिक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है। एक स्पेशल पुलिस टीम उनकी जांच कर रही है।

19 अक्टूबर को नौगाम में जैश का पोस्टर मिलने के बाद से ही इस मॉड्यूल की जांच शुरू हो गई थी। इस मामले में पहले भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया था और पूछताछ भी की गई थी। हालांकि इतनी बड़ी साजिश का अंदेशा नहीं था। दो दिन पहले ही फरीदाबाद से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 350 किलोग्राम आरडीएक्स और दो एके-47 राइफल मिलीं।

सोमवार को डॉ. मुजाम्मिल से जुड़े सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशराफ और मकसूद अहमद डार शामिल थे। इसके अलावा नौगाम से मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद अहंगर और मुसैब को गिरफ्तार किया गया था। कुलगाम से डॉ. आदिल को पकड़ा गया था। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि डॉ. उमर डॉ. मुजाम्मिल के गांव भी गया था। हालांकि दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद से वह लापता हो गया।

उमर की मां का होगा डीएनए टेस्ट

पुलिस ने लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल कार चलाने के संदिग्ध व्यक्ति की मां को मंगलवार को डीएनए जांच के लिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुलाया। यहां अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने विस्फोट स्थल पर मिले अंगों से मिलान करने के लिए संदिग्ध की मां को डीएनए नमूने लेने के लिए बुलाया है।’’

