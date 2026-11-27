'अराजकता की कोशिश करेगा तो ठीक कर देंगे', दीपम विवाद को लेकर थलपति सरकार पर भड़का SC
एससी ने मदुरै के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि जब प्रशासन को कोर्ट के आदेश का पालन कराना था तो उसने जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए?
तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम का दीपक जलाने के आदेश का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने साफ कहा कि उसके आदेशों को कोई भी अधिकारी या सरकार अपने हिसाब से बदल नहीं सकती, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों न हो। जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर कोई संवैधानिक अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा तो हम उसे ठीक कर देंगे। अब समय आ गया है कि ऐसी स्थितियों से सख्ती से निपटा जाए, नहीं तो इससे संवैधानिक अराजकता पैदा होगी।'
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी 20 नवंबर को दिए गए उस आदेश के पालन में हुई देरी को लेकर आई, जिसमें तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम का दीपक जलाने की इजाजत दी गई थी। एससी ने इस मामले में मदुरै के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि जब प्रशासन को कोर्ट के आदेश का पालन कराना था तो उसने जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए? पीठ ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा कि आखिर दीपक जलाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि मद्रास हाईकोर्ट के सामने जिला कलेक्टर ने खुद आदेश का पालन करने का भरोसा दिया था, इसके बावजूद दीपक नहीं जलाया गया।
मंदिर मैनेजमेंट के काम पर भी उठाए सवाल
कलेक्टर की ओर से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट को पहले ही साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से उस आदेश पर अपने आप रोक नहीं लग जाती। यानी समीक्षा याचिका के आधार पर आदेश का पालन नहीं करने की छूट नहीं मिलती। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आया। सुनवाई के दौरान पीठ ने मंदिर मैनेजमेंट के काम पर भी सवाल उठाए। जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष की जगह दूसरे ट्रस्टियों ने कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी क्यों संभाली? उन्होंने कहा कि बैठक बुलाने की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष की होती है, न कि अन्य ट्रस्टियों की।
अधिकारियों की सफाई पर भी जताया संदेह
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से पेश की गई सफाई पर भी संदेह जताया। पीठ ने कहा कि उसने सभी अधिकारियों की बातें सुन ली हैं, लेकिन वह यह जांचेगी कि उनके जवाब वास्तविक हैं या सिर्फ दिखावा। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में प्रशासन की ओर से दी गई सफाई और उठाए गए कदमों की बारीकी से जांच करेगी। वहीं, जिला कलेक्टर की ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुनवाई में यह स्वीकार किया कि दीपथून स्तंभ पर दीपक नहीं जलाया जा सका। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से वह इनकार नहीं कर रहे हैं।
क्या है कार्तिगई दीपम विवाद?
दरअसल, तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीपथून नाम के पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम का दीपक जलाने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दीपक जलाने की इजाजत देते हुए आदेश दिया था। इसके बावजूद दीपक नहीं जलाए जाने पर अदालत ने जिला प्रशासन के रवैये को गंभीरता से लिया है। अब कोर्ट राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से दाखिल जवाबों की जांच करेगा। साथ ही ASI एएसआई की उस मांग पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें किसी स्वतंत्र एजेंसी और सेवानिवृत्त जज की निगरानी में दीपक जलाने की व्यवस्था करने की बात कही गई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें