Hindi NewsIndia NewsKarni Sena issued death threats to Punjab Governor Gulab Chand Kataria
सुन रे गुलाबचंद, औकात में रह… पंजाब के राज्यपाल को करणी सेना ने दी जान से मारने की धमकी

सुन रे गुलाबचंद, औकात में रह… पंजाब के राज्यपाल को करणी सेना ने दी जान से मारने की धमकी

संक्षेप:

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को क्षत्रिय करणी सेना ने दी जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले पर गुलाबचंद कटारिया की ओर से फिलहाल कली प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Dec 25, 2025 11:05 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। गुलाबचंद कटारिया को यह धमकी क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में शेखावत ने राज्यपाल पर महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप लगाया।

करणी सेना के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, “सुन रे गुलाबचंद, तेरी औकात में रह। हमारे महाराणा प्रताप का अपमान तू पहले भी कर चुका है। अब फिर क्या है? करणी सैनिकों, मारो रे इसे जब और जहां मिले।” इस मामले पर गुलाबचंद कटारिया की ओर से कोई अब तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

22 दिसंबर को कार्यक्रम में की थी टिप्पणी

यह विवाद 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर बयान दिया था। उन्होंने एक बयान में कहा था, “महाराणा प्रताप का नाम आप कांग्रेस के राज में सुनते थे। महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम जनता पार्टी ने किया। पहली बार विधायक भूरा भाई एमएलए बनकर आए थे और पहली विधानसभा में सरकार बनाई थी। उस समय गोगुंदा में विकास के लिए पैसा भेजा गया, सड़कों और रास्तों का निर्माण किया गया, हल्दीघाटी, पोखरगढ़ और चावंड जैसे ऐतिहासिक स्थानों को पहचान मिली। मायरे की गुफा थी कि नहीं, इतने सालों में किसी को दिखती थी?”

राज्यपाल ने आगे कहा था, “हमने सड़क बनाई, रास्ते बनाए, उदय सिंह जी की छतरी यहां बनाई। हम लोगों का काम करने का तरीका जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं है।” उनके इस बयान को लेकर कई संगठनों और लोगों ने आपत्ति जताई थी।”

राजस्‍थान के गृह मंत्री रहे हैं कटारिया

गुलाबचंद कटारिया राजस्थान की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। राजस्‍थान सरकार के पूर्व गृहमंत्री और भाजपा नेता कटारिया 28 जुलाई 2024 को पंजाब के 30 वें राज्यपाल बने थे। इससे पहले वह असम के राज्यपाल थे। वे मूलरूप से वह उदयपुर के रहने वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया ने अपने राजनीतिक सफर में 11 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 9 में उन्हें जीत मिली है।

Karni Sena Punjab Punjab News
