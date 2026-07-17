बस का इंतजार कर रही थी युवती, पीछे से आया और फिर…कर्नाटक में दिल दहला देने वाली घटना
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल तालुक के बीसी रोड बस अड्डे पर एक व्यक्ति ने धारदार चाकू से एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई।
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बस स्टैंड पर खड़ी एक युवती को अचानक पीछे से हमला कर उसके साथी ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान चेतन के रूप में की है, जो घटना के तुरंत बाद कार से फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश में पुलिस ताबड़तोड छापेमारी कर रही और मामले की जांच कर रही है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे बंटवाल तालुक के बीसी रोड स्थित सरकारी बस अड्डे पर हुई। 24 वर्षीय लावण्या बस पकड़ने के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी अचानक चेतन नामक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने अपने बैग से एक धारदार चाकू निकाला और युवती पर हमला बोल दिया। लावण्या ने चाकू देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा किया। बस स्टैंड के आसपास के इलाके में लावण्या भागती रही, पर चेतन ने उसे बस स्टैंड तक पीछा कर कई बार चाकू से वार किए। हमले के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग निकला और कार में सवार होकर फरार हो गया।
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही बंतवाल टाउन पुलिस और सब-डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और जांच की। पुलिस ने आरोपी चेतन (बेल्थांगडी के ओडिलनाला निवासी) के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीमों ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में नाकेबंदी लगाई गई है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मौके से हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
हमले का कारण पता नहीं
पुलिस ने अभी तक हमले के पीछे का सही कारण नहीं पता लगा पाई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं, स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। कई लोगों ने बस स्टैंड पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस अड्डों पर पुलिस बल तैनात करने की मांग कर रहे हैं।
मामले की जांच जारी
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने कहा कि हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच के हर पहलू पर काम किया जा रहा है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि युवती की हत्या क्यों की गई।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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