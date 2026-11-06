करना था सुसाइड, नदी में कूद गई महिला; फिर खुद ही चिल्लाने लगी बचाओ-बचाओ
महिला नदी में कूद कर आत्महत्या करना चाहती थी। उसने मन बना लिया और नदी में कूद गई। लेकिन फिर तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि वो खुद ही बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी?
सुसाइड यानी आत्महत्या करने का फैसला कोई मजबूरन ही लेता है। परिस्थितियों से तंग आकर कई बार लोग खुद की जान लेने भयावह फैसला ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई से उनका सामना तब होती है जब मौत सामने खड़ी होती है। मौत को अपने बेहद करीब देख अच्छे अच्छे दृढ़ निश्चयी लोगों का कलेजा मुंह को आ जाता है। एक ऐसा ही वाकया कर्नाटक से सामने आया है। यहां एक महिला ने खुदकुशी करने का पूरा मन बना लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला ने ख़ुदकुशी करने के लिए कर्नाटक की कुमारधारा नदी में छलांग लगा दिया। वह नदी में डूबकर खुद को मारना चाहती थी। तभी महिला पर एक खतरनाक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ के काटते ही महिला से दर्द से तड़प उठी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। इसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी और महिला को बचा लिया।
हमले से घबरा गई महिला
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बुधवार रात कुक्के सुब्रमण्य के पास कुमारधारा पुल के पास हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि महिला अपने निजी मामलों को लेकर काफी तनाव में थी। परेशान होकर उसने अपनी जान लेने की प्लानिंग कर ली। जैसे ही वह नदी में कूदी, मगरमच्छ ने उस पर धावा बोल दिया। हमले से महिला बुरी तरह घबरा गई और घबराकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया।
कैसे बची जान?
जानकारी के मुताबिक महिला की चीखें पास के एक लॉज में मौजूद कर्मचारियों ने सुनीं। लोगों ने तुरंत सुब्रमण्य पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के तुरंत बाद महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उसे सिर्फ मामूली चोटें ही आई थीं। पुलिस ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने महिला के परिजनों से बात की है काउंसलिंग कराने के बाद उसे परिवार के साथ घर जाने की इजाजत दे दी।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें