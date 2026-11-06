करना था सुसाइड, नदी में कूद गई महिला; फिर खुद ही चिल्लाने लगी बचाओ-बचाओ

महिला नदी में कूद कर आत्महत्या करना चाहती थी। उसने मन बना लिया और नदी में कूद गई। लेकिन फिर तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि वो खुद ही बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी?

सुसाइड यानी आत्महत्या करने का फैसला कोई मजबूरन ही लेता है। परिस्थितियों से तंग आकर कई बार लोग खुद की जान लेने भयावह फैसला ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई से उनका सामना तब होती है जब मौत सामने खड़ी होती है। मौत को अपने बेहद करीब देख अच्छे अच्छे दृढ़ निश्चयी लोगों का कलेजा मुंह को आ जाता है। एक ऐसा ही वाकया कर्नाटक से सामने आया है। यहां एक महिला ने खुदकुशी करने का पूरा मन बना लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला ने ख़ुदकुशी करने के लिए कर्नाटक की कुमारधारा नदी में छलांग लगा दिया। वह नदी में डूबकर खुद को मारना चाहती थी। तभी महिला पर एक खतरनाक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ के काटते ही महिला से दर्द से तड़प उठी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। इसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी और महिला को बचा लिया।

हमले से घबरा गई महिला पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बुधवार रात कुक्के सुब्रमण्य के पास कुमारधारा पुल के पास हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि महिला अपने निजी मामलों को लेकर काफी तनाव में थी। परेशान होकर उसने अपनी जान लेने की प्लानिंग कर ली। जैसे ही वह नदी में कूदी, मगरमच्छ ने उस पर धावा बोल दिया। हमले से महिला बुरी तरह घबरा गई और घबराकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया।