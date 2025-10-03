Karnataka Woman Alleges Harassment said Husband Threatened To Leak Private Videos shered Friend दोस्तों को भेजता था पत्नी के बेडरूम वीडियो, उनके साथ सेक्स करने को भी कहा; पति पर केस, India News in Hindi - Hindustan
दोस्तों को भेजता था पत्नी के बेडरूम वीडियो, उनके साथ सेक्स करने को भी कहा; पति पर केस

महिला ने अपने ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फरवरी में एक पारिवारिक समारोह के दौरान, पति की बहन ने कथित तौर पर पीड़िता को अपमानित किया, जबकि उनके देवर ने उनके प्रति यौन रूप से अनुचित व्यवहार किया।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरुFri, 3 Oct 2025 01:47 PM
कर्नाटक के पुट्टेनहल्ली में वैवाहिक उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न, ब्लैकमेल और शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसके प्राइवेट वीडियो लीक करने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में पति और अन्य आरोपी परिवारजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता की शादी दिसंबर 2024 में सैयद इनामुल हक के साथ हुई थी। शादी उनकी सगाई के लगभग दो महीने बाद थी। शादी के समय, 340 ग्राम सोने के आभूषण और एक यामाहा बाइक शादी के इंतजाम के तौर पर दी गई थी। हालांकि, शादी के तुरंत बाद पीड़िता को पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे बताया कि वह उसकी दूसरी पत्नी है और उसने 19 अन्य महिलाओं के साथ संबंध होने का दावा किया। इसके अलावा, पति ने कथित तौर पर उसके बेडरूम में सीक्रेट रूप से कैमरा लगाया और उनके निजी पलों को रिकॉर्ड किया। इन वीडियो को उसने विदेश में अपने सहयोगियों के साथ शेयर किया। इतना ही नहीं, पति ने कथित तौर पर पीड़िता पर विदेश में अपने जान-पहचान के लोगों के साथ सेक्स संबंध बनाने का दबाव डाला। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो पति ने उनके निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी दी।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि पति ने सार्वजनिक स्थानों, होटलों और यहां तक कि पीड़िता के मायके में भी बार-बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। एक मामले में, पति ने कथित तौर पर पीड़िता को उसके सोने के आभूषण बेचकर एक फ्लैट खरीदने के लिए दबाव डाला और इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की।

महिला ने अपने ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फरवरी में एक पारिवारिक समारोह के दौरान, पति की बहन ने कथित तौर पर पीड़िता को अपमानित किया, जबकि उनके देवर ने उनके प्रति यौन रूप से अनुचित व्यवहार किया। 21 सितंबर को, एक झगड़े के दौरान आरोपी पति ने कथित तौर पर पीड़िता के साथ मारपीट की और बाद में घर से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में पति और अन्य आरोपी परिवारजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

