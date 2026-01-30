शादी तय कराने का दर्दनाक अंजाम: युवक की सुसाइड के बाद रिश्तेदार ने भी की खुदकुशी

संक्षेप: कर्नाटक में दोहरी आत्महत्या का मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई, जिसके कुछ समय बाद पति ने आत्महत्या कर ली। इस खबर को सुनने के बाद इन दोनों का संबंध कराने वाले व्यक्ति ने भी सुसाइड कर लिया।

कर्नाटक से दोहरे आत्महत्या के मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यहां पर एक लड़की अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रेमी के साथ भाग गई, इसके बाद उसने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। परेशान होकर उसके पति ने आत्महत्या कर ली। लड़के की मौत की खबर सुनकर, जिस इंसान ने उनकी शादी करवाने में अहम भूमिका निभाई थी उसने भी आत्महत्या कर ली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना तब सामने आई, जब गुम्मनूरू के रहने वाले 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। वह अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गया जिसमें उसने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और दो रिश्तेदारों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस सुसाइड नोट में उसने इन्हीं लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। लड़के की मौत की खबर सुनने के कुछ समय बाद ही इस शादी को करवाने वाले अनेकोंडा निवासी 36 वर्षीय व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली।

रिपोर्ट के मुताबिक तीन महीने पहले हुई शादी के बाद दोनों में आपस में बन नहीं रही थी। कुछ दिनों पहले महिला अपने घर से मंदिर जाने का कहकर निकली और वहां से प्रेमी के साथ फरार हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी लगातार उसे धमकियां दे रहा था।