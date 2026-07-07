'मस्जिदों में भरे जा रहे वोटर फॉर्म', कर्नाटक में बड़ी धांधली का आरोप; चुनाव आयोग पहुंचा NDA
कर्नाटक वोटर लिस्ट संशोधन में बड़ी धांधली का आरोप। प्रह्लाद जोशी और कुमारस्वामी समेत NDA नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत कर मस्जिदों और कम्युनिटी हॉल में फॉर्म भरने के दावे पर जांच की मांग की।
कर्नाटक में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबुकुमार से मुलाकात कर इस मामले में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। एनडीए नेताओं ने इस पूरे मामले की तत्काल जांच और घर-घर जाकर सभी फॉर्म्स का अनिवार्य रूप से दोबारा सत्यापन कराने की मांग की है।
शिकायत करने वाले प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन था शामिल?
चुनाव अधिकारी से मिलने पहुंचे इस डेलिगेशन में केंद्रीय मंत्री और जेडीएस (JD-S) नेता एच.डी. कुमारस्वामी, बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और शोभा करंदलाजे, कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष छलावदी नारायणस्वामी के साथ-साथ दोनों पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
'मस्जिदों और कम्युनिटी हॉल में बैठकर भरे जा रहे फॉर्म'
मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए पत्र में एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की निर्धारित प्रक्रिया का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करने वाला है। नियमों के मुताबिक, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर जाकर फॉर्म भरने और परिवार के हर सदस्य की व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करनी होती है। लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
नेताओं का दावा है कि बीएलओ घर-घर जाने के बजाय कम्युनिटी हॉल, मस्जिदों और अपने खुद के घरों पर बैठकर फॉर्म भर रहे हैं। लोगों को कम्युनिटी हॉल और मस्जिदों में बुलाने के लिए बकायदा व्हाट्सऐप ग्रुप बनाए गए हैं और उन्हें वहां आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इन अनियमितताओं के सबूत सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं और मुख्यधारा की मीडिया में भी ये खबरें आ चुकी हैं। राज्य के कई अन्य हिस्सों से भी ऐसी ढेरों शिकायतें मिल रही हैं।
नेताओं ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया चुनाव की तटस्थता और धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। अगर इसी तरह काम चलता रहा, तो इससे तैयार होने वाली वोटर लिस्ट पूरी तरह 'अविश्वसनीय' होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया से किसी भी तरह के भटकाव की अनुमति नहीं दी जा सकती।
एनडीए की प्रमुख मांगें
- सभी भरे गए फॉर्म की अनिवार्य रूप से घर-घर जाकर दोबारा जांच (री-वेरिफिकेशन) की जाए।
- इस पूरे मामले की तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए जाएं।
- धांधली के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सभी अधिकारियों और राजनीतिक पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
कांग्रेस सरकार पर 'अवैध प्रवासियों' को शामिल कराने का आरोप
पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दल लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर नामांकन शिविर लगाकर 'अवैध प्रवासियों' का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। विपक्ष ने कुछ वीडियो भी जारी किए थे, जिनमें दावा किया गया था कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाने की बजाय मास-एनरोलमेंट कैंप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर अधिकारियों के 'दुरुपयोग' और प्रक्रिया को कमजोर करने का भी आरोप लगाया गया।
चुनाव अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अंबुकुमार ने शुक्रवार को ही अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बीएलओ फॉर्म बांटने के लिए घर-घर जाना सुनिश्चित करें। बता दें कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट संशोधन के लिए घर-घर जाकर सत्यापन करने का यह चरण 30 जून को शुरू हुआ था, जो 29 जुलाई तक चलेगा।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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