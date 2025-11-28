Hindustan Hindi News
शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत जरूरी, पीएम मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और उपदेश हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए कार्य करने का निर्देश दिया है।’

Fri, 28 Nov 2025 02:35 PMNiteesh Kumar भाषा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक में उडुपी के श्री कृष्ण मठ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था। भगवद गीता हमें सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। पीएम मोदी लक्ष कंठ गीता परायण में गीता के पुरुषोत्तम अध्याय के पाठ में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कहा, 'राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण का करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद ना पाए। अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे।'

पीएम मोदी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा यह संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटक के भाई बहन भी थे।’ उन्होंने पिछली केंद्र सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, ‘पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थीं। यह नया भारत है। यह ना किसी के आगे झुकता है और ना ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना करना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं।'

गीता के संदेश पर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और उपदेश हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए कार्य करने का निर्देश दिया है। अपने पूरे जीवन में जगद्गुरु माधवाचार्य जी ने इन्हीं भावों के साथ भारत की एकता को सशक्त किया।' उन्होंने कहा कि आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय... हमारी इन नीतियों के पीछे भी भगवान श्रीकृष्ण के श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं। इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान वाला विधेयक पारित किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा, 'भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान देते हैं। उसी की प्रेरणा से देश नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सभी के कल्याण की बात सिखाते हैं। यही बात वैश्विक मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम जैसी हमारी नीतियों का आधार बनती है।' प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनता को 9 संकल्प दिलाए जिनमें जल संरक्षण, देश में एक पेड़ मां के नाम, देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास और स्वदेशी को अपनाने का था।

प्रधानमंत्री ने जनता को दिलाए 9 संकल्प

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘5वां संकल्प प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, छठा संकल्प स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, मिलेट अपनाना और खाने में तेल की मात्रा घटाना, 7वां संकल्प योग को जीवन का हिस्सा बनाना, 8वां संकल्प पांडुलिपियों के संरक्षण में सहयोग करना और 9वां संकल्प देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करना है जो हमारी विरासत से जुड़े हैं।’ पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका सारा देश जानता है। उडुपी के लिए राम मंदिर का निर्माण एक और कारण से विशेष है। वहां जगद्गुरु माधवाचार्य के नाम पर एक विशाल द्वार बनाया गया है। उन्होंने कहा, 'मेरा जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात और उडुपी के बीच गहरा संबंध रहा है। मान्यता है कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा पहले गुजरात में माता रुक्मणी करती थीं। बाद में माधवाचार्य ने प्रतिमा यहां स्थापित की।'

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
