दिल्ली जाना मंदिर जाने जैसा, कर्नाटक में CM पद के लिए चल रही खींचतान के बीच बोले डीके शिवकुमार

संक्षेप:

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि वह कर्नाटक कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी लिमिट्स अच्छी तरह जानते हैं और उनकी पार्टी का एकमात्र फोकस 2028 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करना है।

Sun, 30 Nov 2025 04:57 PMMadan Tiwari एएनआई
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में लीडरशिप बदलने को लेकर चल रही हलचल के बीच, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रविवार को दिल्ली आने का इशारा किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य के पार्टी लीडर दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना मंदिर जाने जैसा है। सीएम पद को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच खींचतान की अटकलों के बीच कर्नाटक का राजनीतिक माहौल गरमा गया। डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु का मौसम 'सुंदर' है, जिससे पार्टी के अंदर कोई दरार नहीं दिखती।

कांग्रेस सरकार में एकता का सुझाव देते हुए, डिप्टी सीएम ने रिपोर्टर्स से कहा, "बेंगलुरु के मौसम की वजह से, हर कोई बेंगलुरु आना चाहेगा। यह बिल्कुल शिमला जैसा है। इस शहर का मौसम और कल्चर बहुत सुंदर है। इसीलिए वे सभी बेंगलुरु आ रहे हैं। बस एक ही बस है, और हम वहां हैं। कांग्रेसियों के लिए, दिल्ली जाना मंदिर जाने जैसा है। यह बिल्कुल नैचुरल है। जब भी हमें जरूरत होती है, हम वहां जाते हैं।"

आज सुबह, उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस में सब ठीक है और उनके और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच कोई मतभेद नहीं है। रिपोर्टर्स से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि वह कर्नाटक कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी 'लिमिट्स' अच्छी तरह जानते हैं और उनकी पार्टी का एकमात्र फोकस 2028 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करना है। उन्होंने कहा, "मेरे और सीएम के बीच कोई फर्क नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते, मुझे अपनी लिमिट्स पता हैं। मैंने कहीं भी सीएम के साथ कोई कमेंट या अलग राय नहीं जताई है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं।''

उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हम उनके लिए काम करने के लिए कमिटेड हैं। हमारा मकसद 2028 और 2029 है, और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सीएम और मैं एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम अलग-अलग मुद्दों पर एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाना चाहते हैं। लीडरशिप की खींचतान को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच, कांग्रेस ने एकता दिखाने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने शनिवार को एक घंटे की ब्रेकफास्ट मीटिंग की, जिसमें पार्टी हाईकमान के निर्देशों के प्रति अपनी कमिटमेंट को दोहराया। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में हाईकमान जल्द ही कोई फैसला ले सकता है।

