पूर्व CM का 'स्टिंग ऑपरेशन', वीडियो बनाने वाला फोन केंद्रीय मंत्री के घर पर था: पुलिस

कर्नाटक की राजनीति इस समय कथित स्टिंग ऑपरेशन के आरोपों को लेकर गरमाई हुई है। आरोप हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाना बनाकर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि संबंध में जांच चल रही है।

कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ गंदी राजनीति करने के आरोप केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी पर लगाए हैं। (PTI Photo)

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को निशाना बनाकर किए गए 'स्टिंग ऑपरेशन' में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन नई दिल्ली में खरीदा गया था। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के आधिकारिक आवास पर प्रज्वल प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को सौंपा गया था। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने रविवार को यह दावा किया।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता कुमारस्वामी ने इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी और सत्तारूढ़ कांग्रेस पर पलटवार किया। पुलिस आयुक्त ने गिरफ्तार आरोपी रितेश पांडे के बयान के हवाले से बताया कि मोबाइल फोन का हस्तांतरण प्रसाद के निर्देश पर किया गया था।

रितेश पांडे की हो चुकी है गिरफ्तारी दिल्ली निवासी पांडे को कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी थी। बेंगलुरु पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया था और पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले आई थी।

पुलिस आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि पांडे ने विनोद शर्मा के साथ मिलकर दिल्ली के करोल बाग इलाके की एक दुकान से मोबाइल फोन खरीदा था, इसके बाद उन्होंने यह फोन कुमारस्वामी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर प्रज्वल प्रसाद को सौंप दिया था।

सिंह ने बताया, 'प्रज्वल प्रसाद के निर्देश पर विनोद शर्मा और रितेश पांडे ने करोल बाग की एक दुकान से एक मोबाइल फोन खरीदा। बाद में उन्होंने यह फोन दिल्ली में कुमारस्वामी के सरकारी आवास पर प्रज्वल प्रसाद को सौंप दिया।'

यूट्यूब पर आए वीडियो सिद्धरमैया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले दो वीडियो कथित तौर पर सितंबर में यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने अदालत का रुख कर अनुरोध किया था कि वह वीडियो के आधार पर खबरें प्रकाशित करने से मीडिया को रोके। अदालत ने इस संबंध में रोक लगाने का आदेश दिया था। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

चल रही है जांच मामला सीसीबी थाने में दर्ज किया गया है। कथित स्टिंग ऑपरेशन के अलग-अलग पहलुओं की जांच के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई हैं। सिंह ने बताया कि पुलिस ने अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर विनोद शर्मा और प्रज्वल प्रसाद को भी नोटिस जारी किए हैं। हालांकि, दोनों फरार हैं और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।

उन्होंने बताया कि पुलिस को पांडे और प्रज्वल प्रसाद के बीच कुछ वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांचकर्ताओं ने तकनीकी सबूत जुटा लिए हैं, जिनमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल विवरण शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि तीनों व्यक्ति सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार करने के काम से जुड़े थे। जांचकर्ता उनके आपसी संबंधों, मामले में उनकी भूमिकाओं और वे कब से एक-दूसरे के संपर्क में थे, इसकी जांच कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या कुमारस्वामी को कोई नोटिस जारी किया गया है या कथित स्टिंग ऑपरेशन में उनकी सीधी भूमिका सामने आई है, सिंह ने कहा कि जांच अभी जारी है और इस समय कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

उन्होंने कहा, 'फिलहाल हमने सिर्फ रितेश पांडे को गिरफ्तार किया है। उसने बताया है कि वह मोबाइल फोन लेकर आया था और उसने प्रज्वल प्रसाद के कहने पर इसे सौंप दिया। इस स्तर पर हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते।'

सिंह ने दोहराया कि पांडे के बयान के अनुसार, जब फोन पहुंचाया गया, तब प्रसाद कुमारस्वामी के आवास पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'बाकी दोनों का पता चलने और उनसे पूछताछ होने के बाद हमें और जानकारी मिल जाएगी।'

भड़के केंद्रीय मंत्री पुलिस आयुक्त के बयान से नाराज दिखे कुमारस्वामी ने कहा, 'कौन हैं वह पुलिस आयुक्त? क्या वह पुलिस आयुक्त हैं? उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, जो एक प्रधान लिपिक को भी शोभा नहीं देते। मुझे पता है कि वह किसके प्रभाव में काम कर रहे हैं।' वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आचरण पर सवाल उठाते हुए कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त 'अपना पद बचाने' के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं।

कुमारस्वामी ने दावा किया कि उन्हें पता है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है। उन्होंने तथ्यों का खुलासा करने का वादा करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस नेता ही शामिल! उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरमैया और उनके बेटे एवं राज्य सरकार में मंत्री यतींद्र के यह दावा करने के बावजूद कि कथित स्टिंग ऑपरेशन के पीछे कांग्रेस के ही लोग थे, अब इस मामले में नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं।

बेंगलुरु शहर की पुलिस ने गुरुवार को दावा किया कि सिद्धरमैया से जुड़े एक वायरल स्टिंग वीडियो में दिखाए गए यौन शोषण के आरोप एक मनगढ़ंत और जानबूझकर रची गई कहानी का हिस्सा थे।

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क्या बोली कांग्रेस सरकार इस बीच राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि कथित स्टिंग ऑपरेशन की जांच आगे बढ़ रही है और इसमें तकनीकी सबूत तथा कई महत्वपूर्ण सुराग सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो।

खरगे ने कलबुर्गी में संवाददाताओं से कहा, 'साक्ष्यों की तकनीकी जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। जांच अभी जारी है और जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगी, और भी विवरण सामने आएंगे। जो कोई भी इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।'

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जांच में कुछ लोगों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कहा कि कुमारस्वामी और उनके करीबी सहयोगियों के साथ काम करने वाले कुछ लोग जांचकर्ताओं के सामने पेश नहीं हुए हैं। खरगे ने सवाल किया, 'उन्हें (कुमारस्वामी) उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहना चाहिए था। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?'

ट्रेलर बाकी है प्रियंक ने कुमारस्वामी पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सिद्धरमैया के खिलाफ 'गंदी राजनीति' करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। मंत्री ने कहा, 'यह तो महज बानगी है, पूरी फिल्म आनी अभी बाकी है।'

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