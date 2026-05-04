भाजपा को 5 राज्यों के चुनाव के बीच कर्नाटक से गुड न्यूज, हारा उम्मीदवार बना विधायक

इस सीट पर बड़ा उलटफेर! हाईकोर्ट के आदेश पर पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती के बाद कांग्रेस के टीडी राजे गौड़ा की विधायकी गई और बीजेपी के डीएन जीवराज नए विधायक घोषित हुए। जानें कैसे पलटी बाजी और क्या है वोटों की हेराफेरी का पूरा विवाद।

देश की निगाहें आज पांच राज्यों- केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर टिकी हुई हैं, लेकिन इन भारी सियासी सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) को कर्नाटक से एक बड़ी और चौंकाने वाली 'गुड न्यूज' मिली है। शृंगेरी विधानसभा सीट पर हुए एक नाटकीय उलटफेर में, 2023 का चुनाव हार चुके बीजेपी उम्मीदवार डीएन जीवराज को अब आधिकारिक रूप से विधायक घोषित कर दिया गया है। एक तरफ जहां पांच राज्यों की मतगणना से नई सरकारों के हार-जीत के फैसले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में हाईकोर्ट के आदेश पर हुई पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक की कुर्सी छीनकर बीजेपी की झोली में डाल दी है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की दोबारा गिनती और पुनर्सत्यापन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद, मई 2023 से विधायक रहे कांग्रेस के टी डी राजे गौड़ा की विधायकी समाप्त हो गई है।

हाईकोर्ट का आदेश और दोबारा गिनती याचिका और आदेश: 2023 के चुनाव में हार के बाद बीजेपी के डीएन जीवराज ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर राजे गौड़ा के निर्वाचन को चुनौती दी थी। 6 अप्रैल को हाईकोर्ट ने पोस्टल बैलेट के पुनर्सत्यापन और दोबारा गिनती के आदेश दिए थे।

गिनती की प्रक्रिया: हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शनिवार को वोटों की दोबारा गिनती शुरू हुई जो आधी रात तक चली।

वोटों का नया गणित: कैसे पलटा नतीजा? 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजे गौड़ा ने इस सीट से मात्र 201 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती ने पूरा समीकरण बदल दिया:

2023 की मूल गिनती: रिटर्निंग ऑफिसर गौरव कुमार शेट्टी के अनुसार, पिछली गिनती में पोस्टल बैलेट से जीवराज को 692 और राजे गौड़ा को 569 वोट मिले थे।

दोबारा गिनती के बाद: जीवराज के वोट 690 पाए गए (यानी 2 वोट कम हुए), लेकिन सबसे बड़ा नुकसान राजे गौड़ा को हुआ। उनके वैध वोट घटकर मात्र 314 रह गए।

नुकसान: राजे गौड़ा के कुल 255 पोस्टल वोट कम हो गए (अवैध करार दिए गए), जिससे उनकी 201 वोटों की बढ़त खत्म हो गई और जीवराज आगे निकल गए।

आधिकारिक घोषणा रविवार को बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर से जल्द से जल्द नतीजे घोषित करने की मांग की थी। इसके बाद रविवार देर रात अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 और चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 64 के तहत एक आधिकारिक दस्तावेज जारी कर डीएन जीवराज को शृंगेरी (123) विधानसभा क्षेत्र से विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया।

कांग्रेस ने लगाए छेड़छाड़ के गंभीर आरोप नतीजे पलटने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार राजे गौड़ा और उनके समर्थकों ने "वोटों से छेड़छाड़" का आरोप लगाया है:

अलग स्याही का दावा: राजे गौड़ा ने रविवार सुबह पत्रकारों से कहा, "मेरे पक्ष में डाले गए मतपत्रों पर निशान बनाए गए हैं। उन पर अलग स्याही का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 2023 में गिनती के दौरान सभी पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में उन सभी मतपत्रों को वैध माना गया था, लेकिन अब उन्हें अवैध बताकर मेरे वोट कम कर दिए गए हैं।"

पुलिस में शिकायत: 2023 चुनाव में राजे गौड़ा के काउंटिंग एजेंट रहे सुधीर कुमार मुरोली ने चिक्कमगलुरु टाउन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है।

जांच की मांग: इस शिकायत में 255 मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पूर्व चुनाव अधिकारी वेदमूर्ति, डीएन जीवराज और पूर्व डिप्टी कमिश्नर (DC) केएन रमेश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की मांग की गई है।