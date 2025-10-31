जानता है कौन हूं? BJP नेता के बेटे की गुंडागर्दी का VIDEO VIRAL, टोल मांगने पर कर्मचारी को पीटा

Hindustan Hindi News
Karnataka son of BJP leader assaulting a toll booth worker Video viral
Fri, 31 Oct 2025 09:02 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक के भाजपा नेता के बेटे समर्थगौड़ा पाटिल और उसके दोस्तों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। वीडियो में भाजपा नेता के बेटे और उसके दोस्त एक टोल बूथ कर्मचारी को बुरी तरह थप्पड़ मारते और बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

घटना कथित तौर पर कर्नाटक के विजयपुरा-कलबुर्गी हाइवे के कन्नोली टोल प्लाजा पर हुई। वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की पहचान भाजपा नेता विजुगौड़ा पाटिल के बेटे समर्थगौड़ा पाटिल के रूप में हुई है। समर्थगौड़ा पाटिल को टोल शुल्क मांगने वाले कर्मचारी को पीटते और गाली देते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक जब यह झगड़ा हुआ, तब समर्थगौड़ा और उनके दोस्त सिंदगी जा रहे थे। इस दौरान टोल कर्मचारी ने टोल देने का अनुरोध किया, तो समर्थगौड़ा कथित तौर पर भड़क गए और बोले, ‘जानता है कि मैं कौन हूं? मैं विजुगौड़ा पाटिल का बेटा हूं।’

इस पर कर्मचारी ने जब पूछा, ‘कौन विजुगौड़ा?’ तो सबने मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वीडियो में बूथ पर मौजूद अन्य कर्मचारियों को उन्हें रोकते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वे काफी देर तक उसे मारते रहे। घायल कर्मचारी, जिसकी पहचान संगप्पा के रूप में हुई है, के चेहरे पर कई चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

हालांकि स्थानीय पुलिस ने कहा है कि इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘हमें अभी तक टोल कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं मिली है।’ उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

India News BJP Karnataka News
