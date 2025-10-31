जानता है कौन हूं? BJP नेता के बेटे की गुंडागर्दी का VIDEO VIRAL, टोल मांगने पर कर्मचारी को पीटा

संक्षेप: कर्नाटक में भाजपा नेता के बेटे और उसके दोस्तों द्वारा टोल बूथ कर्मचारी के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान बूथ के अन्य कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे उसे लगातार मारते रहे।

कर्नाटक के भाजपा नेता के बेटे समर्थगौड़ा पाटिल और उसके दोस्तों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। वीडियो में भाजपा नेता के बेटे और उसके दोस्त एक टोल बूथ कर्मचारी को बुरी तरह थप्पड़ मारते और बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना कथित तौर पर कर्नाटक के विजयपुरा-कलबुर्गी हाइवे के कन्नोली टोल प्लाजा पर हुई। वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की पहचान भाजपा नेता विजुगौड़ा पाटिल के बेटे समर्थगौड़ा पाटिल के रूप में हुई है। समर्थगौड़ा पाटिल को टोल शुल्क मांगने वाले कर्मचारी को पीटते और गाली देते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक जब यह झगड़ा हुआ, तब समर्थगौड़ा और उनके दोस्त सिंदगी जा रहे थे। इस दौरान टोल कर्मचारी ने टोल देने का अनुरोध किया, तो समर्थगौड़ा कथित तौर पर भड़क गए और बोले, ‘जानता है कि मैं कौन हूं? मैं विजुगौड़ा पाटिल का बेटा हूं।’

इस पर कर्मचारी ने जब पूछा, ‘कौन विजुगौड़ा?’ तो सबने मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वीडियो में बूथ पर मौजूद अन्य कर्मचारियों को उन्हें रोकते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वे काफी देर तक उसे मारते रहे। घायल कर्मचारी, जिसकी पहचान संगप्पा के रूप में हुई है, के चेहरे पर कई चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।