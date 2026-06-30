'वोटर लिस्ट से नाम कटा तो सरकारी फायदे भी नहीं', SIR शुरू होते ही सीएम डीके शिवकुमार ने दे दी वॉर्निंग

कर्नाटक में एसआईआर शुरू होते ही कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने बता दिया है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो उसे सरकारी योजनाओं के फायदे भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कागजों की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।

कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत घर-घर जाकर गणना का अभियान मंगलवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि वे जरूर सुनिश्चत करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ भी नहीं मिल पाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि अधिकारियों को समय पर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में पक्का करवा लें।

शिवकुमार ने कहा, मंगलवार से एसआईआर शुरू हो रहा है। पूरे देश की नजरें कर्नाटक पर हैं। मैं सबसे अपील ककता हूं कि अपने वोट को बचाएं और अपने जीन को बचाएं। वोट देने का अधिकार जीने के अधिकार केही बराबर है। कर्नाटक सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। अधिकारी आपको एन्युमरेशन फर्म देंगे और कुछ जानकारियां मांगेंगे। सभी को अपनी नई फोटो देनी है।

उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो आप कई सरकारी योजनाओं से भी वंचित हो सकते हैं। इनमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और तमाम पेशन की योनजाएँ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हेल्प डेस्क और बूथ लेवल पर प्रबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई समय पर अपना एन्युमरेशन फॉर्म नहीं जमा करता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। बता दें कि कर्नाटक में 30 जून से 29 जुलाई तक एसआईआर होना है।

आसानी से मिलेगा निवास प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोग के अनुसार, आगामी चुनावों के लिए स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है कि अपात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल न हों। इस बीच, राज्य सरकार ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) जारी करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और पूरे राज्य में डिजिटल तथा विकेंद्रीकृत सेवा माध्यमों के जरिए समयबद्ध तरीके से प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए एक परिचालन रूपरेखा अधिसूचित की है। राजस्व विभाग ने कहा कि इस नए ढांचे का उद्देश्य स्थायी निवास प्रमाणित करने के लिए एक समान, पारदर्शी और कानूनी रूप से टिकाऊ व्यवस्था स्थापित करना है। साथ ही इसे कर्नाटक सकल सेवा अधिनियम, 2011 तथा मौजूदा डिजिटल प्रशासनिक मंच से जोड़ा जाएगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) कर्नाटक राज्य में स्थायी निवास का प्रमाण माना जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि जहां भी लागू कानूनों, सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं या योजनाओं के दिशा-निर्देशों में स्थायी निवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी, वहां इसके लिए एक समान व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी जांच और सत्यापन के बाद यदि संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक वास्तव में कर्नाटक का स्थायी निवासी है, तो उसे पीआरसी जारी किया जा सकता है।

क्या है निवास की पात्रता आदेश में पात्रता तय करने के लिए कई आधार बताए गए हैं। इनमें कर्नाटक में जन्म, राज्य में कम से कम 10 वर्ष का सामान्य निवास, कक्षा 12 या समकक्ष तक कर्नाटक के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कम से कम 10 शैक्षणिक वर्षों तक अध्ययन, माता-पिता या जीवनसाथी का राज्य में निवास, आवासीय संपत्ति का स्वामित्व या वैध कब्जा, मतदाता सूची, आधार या राशन कार्ड जैसे सरकारी अभिलेखों में नाम, कर्नाटक में कम से कम सात वर्ष तक सरकारी या सार्वजनिक सेवा, पात्र निवासी से विवाह तथा अन्य विश्वसनीय दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक साक्ष्य शामिल हैं, जो यह साबित करें कि कर्नाटक ही आवेदक का मुख्य और स्थायी निवास है।